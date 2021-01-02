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Архив - Луганская область

Вчера через КПВВ «Станица Луганская» прошло рекордно малое число людей

02.01.2021 17:00
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Вчера через КПВВ «Станица Луганская» прошло рекордно малое число людей

Рекордно низкий пассажиропоток был зарегистрирован 1 января на пункте перехода у Станицы Луганской. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
Первого января КПВВ «Станица Луганская» пересекли всего лишь 40 человек. В том числе в сторону Луганска прошли 16 человек, а в сторону Украины — 24 человека.
Резкое падение трафика, очевидно, объясняется праздником и является традиционным. В последние месяцы через Станицу Луганскую проходили ежедневно по 2-3 тысячи людей.



Теги: статистика, Станица Луганская, КПВВ
 
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