- Штаб ООС предупрелил жителей Счастья о двухдневных антитеррористических учениях16:00
- В ОРЛО школьникам продлили каникулы до 3 апреля13:00
- Ситуация на КПВВ Донбасса утром 29 марта по данным ГПСУ12:00
- В ОРЛО объявили "иностранными гражданами" жителей Украины и ОРДО13:00
- Зеленский сделал заявление о гибели 4 воинов на Донбассе09:00
- В "ЛНР" ввели уголовную ответственность за клевету в Интернете11:00
- На Луганщине начался ремонт дороги Лисичанск - Бахмут15:00
- В СНБО призвали не употреблять слово "Донбасс"17:00
- На Донбассе открыли фотовыставку пропавших без вести военных и волонтеров13:00
- Кабмин освободил от самоизоляции жителей ВОТ, желающих вакцинироваться в Украине12:00
Штаб ООС предупрелил жителей Счастья о двухдневных антитеррористических учениях
В Счастье 30-31 марта состоятся плановые учения по противодействию диверсионным и террористическим угрозам. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
"Тренировка проведут в условиях, максимально приближенных к реальным, поэтому Служба безопасности Украины призывает жителей Счастья с пониманием отнестись к возможным неудобствам, сохранять спокойствие и соблюдать правила личной безопасности. Просим граждан, при необходимости передвижения по городу, иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справку об обучении и т.д.)", - сказано в сообщении.
В случае обнаружения подозрительных предметов или получения информации о противоправных действиях неизвестных лиц, их причастность к ДРГ или террористическим подразделениям боевиков, жители города могут немедленно сообщить в адрес дежурной службы:
- 3-е управление (с дислокацией в Северодонецке) ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, тел .: (06452) 6-81-10; (06452) 4-42-81, 095-896-77-29;
- Счастьенский районный отдел полиции тел .: (06445) 9-44-87, 099-054-03-42, 097-152-94-10;
- СПД-1 "г. Счастье" Счастьенского районного отдела полиции: 099-008-65-93, 095-009-46-02.
Теги: Донбасс, Счастье, терроризм, учения, ООС
- "Донбасс Арену" оцепили спецслужбы
- Спецназ готовится к Евро-2012 на "Донбасс Арене" (ФОТО)
- В Донецке освободили заложников и усмирили ультрас (ФОТО)
- В Донецке боролись с террористами
- В Донецке обезвредили террористов и усмирили фанов-буянов (ФОТО)
- В Донецке на "Донбасс Арене" будут ловить террористов
- Штаб ООС предупрелил жителей Счастья о двухдневных антитеррористических учениях16:00
- В ОРДО с 1 апреля дорожает проезд в общественном транспорте15:00
- На Донетчине на довыборах в Раду лидирует организатор пророссийского псевдореферендума14:00
- В ОРЛО школьникам продлили каникулы до 3 апреля13:00
- Ситуация на КПВВ Донбасса утром 29 марта по данным ГПСУ12:00
- В ОРДО продлили сроки легализации украинских документов на недвижимость10:00
- Bellingcat установила главных палачей донецкой тюрьмы "Изоляция"08:00
- В ОРЛО объявили "иностранными гражданами" жителей Украины и ОРДО13:00
- В Донецкой и Ивано-Франковской областях началось голосование на довыборах в Раду10:00
- 264 человека в пятницу пересекли линию разграничения под Донецком17:00
- Штаб ООС предупрелил жителей Счастья о двухдневных антитеррористических учениях16:00
- В ОРДО с 1 апреля дорожает проезд в общественном транспорте15:00
- На Донетчине на довыборах в Раду лидирует организатор пророссийского псевдореферендума14:00
- В ОРЛО школьникам продлили каникулы до 3 апреля13:00
- Ситуация на КПВВ Донбасса утром 29 марта по данным ГПСУ12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 марта11:00
- В ОРДО продлили сроки легализации украинских документов на недвижимость10:00
- Украина упустила победу над Финляндией (ВИДЕО)09:00
- Bellingcat установила главных палачей донецкой тюрьмы "Изоляция"08:00
- Украина - Финляндия. Анонс и прогноз на матч отбора на ЧМ-202116:00
- Нюансы выбора обручальных колец15:45
- Плюсы и минусы отмены перехода на летнее время16:00
- Инвестиции, стартапы и новый технологический регион — 1991 Mariupol провел онлайн-дискуссию "СХІД Інвесторів"18:00
- ТОП-3 дорогих моделей ванн17:00
- Переход на электронные трудовые книжки. Что изменится для украинцев?13:00
- Как можно автоматически получить денежные средства в сервисе кредитования LoviLave11:00
- 8 Марта: праздник нежности и красоты или равноправия?09:00
- Какие игры приносят реальные деньги?15:00
- Чем украинцы кормят мир?16:00
- Смогут ли новые законы закончить эпоху «евроблях»?18:00
- В ОРЛО объявили "иностранными гражданами" жителей Украины и ОРДО
- В Петровском районе Донецка прорвало дамбу
- Жителей ОРДО предупредили об отключении воды за неуплату
- Зеленский сделал заявление о гибели 4 воинов на Донбассе
- В ОРДО продлили сроки легализации украинских документов на недвижимость
- В ОРДО выбрали «Красу Донбасса-2021»
- Bellingcat установила главных палачей донецкой тюрьмы "Изоляция"
- Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля
- В "ЛНР" ввели уголовную ответственность за клевету в Интернете
- 264 человека в пятницу пересекли линию разграничения под Донецком