Штаб ООС предупрелил жителей Счастья о двухдневных антитеррористических учениях

29.03.2021 16:00

В Счастье 30-31 марта состоятся плановые учения по противодействию диверсионным и террористическим угрозам. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Тренировка проведут в условиях, максимально приближенных к реальным, поэтому Служба безопасности Украины призывает жителей Счастья с пониманием отнестись к возможным неудобствам, сохранять спокойствие и соблюдать правила личной безопасности. Просим граждан, при необходимости передвижения по городу, иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справку об обучении и т.д.)", - сказано в сообщении.

В случае обнаружения подозрительных предметов или получения информации о противоправных действиях неизвестных лиц, их причастность к ДРГ или террористическим подразделениям боевиков, жители города могут немедленно сообщить в адрес дежурной службы:

- 3-е управление (с дислокацией в Северодонецке) ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, тел .: (06452) 6-81-10; (06452) 4-42-81, 095-896-77-29;

- Счастьенский районный отдел полиции тел .: (06445) 9-44-87, 099-054-03-42, 097-152-94-10;

- СПД-1 "г. Счастье" Счастьенского районного отдела полиции: 099-008-65-93, 095-009-46-02.