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В Луганске снова повысили тарифы на услуги ЖКХ

06.04.2021 11:00
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В Луганске снова повысили тарифы на услуги ЖКХ

С 6 апреля в Луганске начали действовать измененные тарифы на услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий. Об этом сообщили в "администрации" города.
Структура тарифа остается прежней и включает в себя 14 услуг:

  • уборку придомовой территории, подвалов, технических этажей и кровли;
  • техническое обслуживание лифтов и диспетчерских систем связи;
  • эксплуатацию диспетчерских систем связи;
  • техническое обслуживание внутридомовых систем холодного водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации, а также внутридомовых систем централизованного отопления и горячего водоснабжения;
  • дератизацию;
  • дезинсекцию;
  • техническое обслуживание и текущий ремонт сетей электроснабжения и электрооборудования;
  • текущий ремонт конструктивных элементов, внутридомовых систем горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, централизованного отопления, ливневой канализации и технических устройств домов; обслуживание дымовых и вентиляционных каналов;
  • освещение мест общего пользования, подвалов и подкачку воды, а также энергоснабжение лифтов.

Минимальный размер тарифа составляет 4,50 рублей, максимальный — 7,92 рублей за квадратный метр.
Ознакомиться с размерами тарифов по каждому дому отдельно можно на сайте "администрации" Луганска.
Следует отметить, что предыдущее повышение тарифов на услуги ЖКХ состоялось в ноябре 2020 года.



Теги: Луганск, ЖКХ, повышение тарифов
 
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