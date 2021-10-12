На Луганщине обнаружили тайник боевиков-диверсантов

12.10.2021 16:00

СБУ обнаружила в Луганской области схрон боевиков с мощным арсеналом военных средств поражения. Среди изъятого - выстрелы к ручному противотанковому гранатомету, а также мины со взрывателями. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Тайник был оборудован в заброшенном здании вблизи автобусной остановки на одной из автотрасс региона.

По оперативным данным, тайник в 2014 году обустроили участники незаконных вооруженных формирований "ЛНР" для совершения диверсий.

При осмотре тайника правоохранители изъяли:

- 13 противотанковых мин ТМ-62м,

- 7 выстрелов к ручному противотанковому гранатомету,

- 2 противопехотные мины МОН-50 и МОН-100,

- 8 боевых гранат с запалами,

- 13 взрывателей к противотанковым минам.

Сейчас продолжаются неотложные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к уголовной ответственности лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.