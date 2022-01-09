Красный Крест запустил программу поддержки жителей прифронтовых районов Луганщины

09.01.2022 13:00

Международный Комитет Красного Креста (МККК) сообщает о начале регистрации для участия в программе гуманитарной помощи на 2022 г. в с. Муратово, г. Горное, г. Золотое-1,2 и с. Светличное Луганской области. Об этом сообщает пресс-центр МККК.

Целью помощи является улучшение условий проживания и материального состояния социально незащищенных, пострадавших от конфликта домохозяйств, путем поддержки через различные программы с учетом их потребностей и возможностей.

Желающие могут подать заявку на участие в следующих программах:

Развитие сельскохозяйственных проектов и проектов животноводства (от 12 000 до 36 000 грн) направленных на улучшение средств к существованию, связанных с сельским хозяйством и домашним скотом, а следовательно – на увеличение доходов и объемов производства продуктов питания. В такие проекты входят: теплицы, овощеводство, птицеводство, животноводство, пчеловодство и т.п.; Поддержка малого бизнеса (52 000 грн) для домохозяйств, желающих начать или расширить свою деятельность, связанную с предоставлением услуг, торговлей, ремесленничеством и т.д. с целью получения дохода. Поддержка бизнеса (78 000 грн), что имеет влияние на социальную среду и потенциал создания новых рабочих мест; Программа подготовки к зиме для удовлетворения потребностей, связанных с зимним периодом, в которую входит денежная помощь (от 8 000 грн. до 12 000 грн) на закупку твердого топлива, в частности, топливных брикетов, дров и/или теплоизоляционных материалов.

Вы можете подать заявку на регистрацию в нескольких приложениях одновременно. Например, в программах, связанных с сельским хозяйством или скотоводством, или в программе поддержки малого бизнеса и программе подготовки к зиме.

Основные требования для участия:

Постоянное проживание в населённых пунктах, где объявляется программа: с. Муратово, г. Горное, г. Золотое и с. Светличное. В противном случае заявка не будет рассматриваться;

Социально незащищенные, малоимущие домохозяйства;

Особенно поощряются к подаче заявок на участие в программах социально незащищенные домохозяйства, где проживает большое количество иждивенцев, лиц с инвалидностью, пожилых людей или одинокие родители;

Опыт, возможности и мотивация для осуществления вида деятельности, на который подается заявка;

Желание внести свой вклад в начало запланированной деятельности для получения дохода, готовность к прохождению обучения навыкам ведения хозяйственной деятельности и составление соответствующего бизнес-плана (объяснения, какие виды деятельности планируется осуществлять, что нужно для начала деятельности, сроки осуществления деятельности и т.д.) при поддержке работников МККК;

К участию не допускаются заявители, уже получившие помощь по аналогичным проектам МККК или другим организациям.

Кроме определенных выше требований, окончательный отбор будет зависеть от индивидуального посещения домохозяйства работниками МККК для проверки статуса социальной незащищенности, оценки условий проживания, возможностей, а также проверки соответствия всем техническим требованиям программ.

Для регистрации необходимо позвонить на один из указанных ниже номеров мобильных телефонов с 10 января по 1 февраля 2022 г.:

+38 (095) 150-04-29 (Пн-Пт — с 09:00 до 18:00)

+38 (095) 262-83-46 (Пн-Пт — с 09:00 до 18:00)

+38 (050) 481-00-73 (Пн-Пт — с 09:00 до 18:00)

+38 (050) 481-01-99 (Пн-Пт - с 09:00 до 18:00)

+38 (050) 481-02-07 (Пн-Пт — с 09:00 до 18:00)

+38 (050) 481-03-23 (Пн-Пт — с 09:00 до 18:00).