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Архив - Луганская область

Укрзализныця уточнила время прибытия эвакуационного поезда в Лисичанск

06.03.2022 15:00
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Укрзализныця уточнила время прибытия эвакуационного поезда в Лисичанск

Эвакуация гражданского населения Луганской области из Лисичанска по железной дороге начнется в 15.30. Об этом сообщила Укрзализныця.
"Мы уже к вам мчим, сегодня прорвемся! Посадка в 15:30", — говорится в сообщении.
Также сообщается, что необходимо самостоятельно добраться до ЖД вокзала в Лисичанске.



Теги: Донбасс, Лисичанск, поезд, Укрзализниця, эвакуация
 
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