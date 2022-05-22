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В Лисичанске заработал медпункт Красного Креста
Красный Крест Украины обустроил временный медицинский пункт в Лисичанске. В защищенном подвальном помещении врач и медицинская сестра, которые являются волонтерами Красного Креста Украины, начали прием больных пациентов, сообщили в Луганской ОВА.
Людей осматривают, консультируют и выдают жизненно необходимые лекарства, которые поступают в город с гуманитарным грузом.
"В Лисичанске от длительных обстрелов повреждено много медицинских учреждений. Люди, которые скрываются в бомбоубежищах, не имеют быстрого доступа к медицинским услугам. Сверхтяжелые условия проживания в укрытиях, обострение хронических болезней и появление новых заболеваний наносят опасность здоровью. Поэтому волонтеры Лисичанской городской организации Красного Креста Украины и решили организовать этот временный медицинский пункт", - отметила председатель Луганской ОО Общества Красного Креста Украины Ольга Кудаева.
Теги: Донбасс, Лисичанск, Красный Крест, медпункт
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