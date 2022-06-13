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Архив - Луганская область

Более 50 жителей Лисичанска заподозрили в сотрудничестве с оккупантами

13.06.2022 08:00
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Более 50 жителей Лисичанска заподозрили в сотрудничестве с оккупантами

СБУ подозревает более 50 жителей Лисичанска в сотрудничестве с оккупантами. Они пользовались интернетом в гуманитарных штабах, чтобы передавать информацию о позиции украинских войск врагу. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"СБУ с полицейскими провели в Лисичанске комплексную проверку лиц, с мобильных устройств которых, возможно, "сливалась" информация относительно наших военных. Показательно, что российские агенты передавали данные через спутниковую сеть "Старлинк". Именно такие установлены во всех наших гуманитарных штабах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что правоохранители проверили "активность" более 50 человек, слишком оживленно делившихся информацией с российскими телеграм-каналами. Их действия могли способствовать разведывательно-подрывной деятельности в интересах РФ.
"Приходили, брали гуманитарку, просили помощь - получали ее, и, не выходя из штаба, изменяли Украине", - подчеркнул Гайдай. По его словам, СБУ уже обнаружила каналы связи представителей оккупантов с так называемыми корректировщиками огня.



Теги: Донбасс, Лисичанск, СБУ, предатель
 
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