Мариуполь стал лучшим городом сезона по результатам проверки Фреймут

21.12.2016 11:52

Мариуполь получил от инспектора Ольги Фреймут две таблички "Гордость города" и одну - "Позор города". Всего по результатам проверки Мариуполь набрал наивысший бал среди восьми городов в рейтинге инспектора. Сезон завершен, пишет 0629.

Вчера поздно вечером на телеканале "1+1" Ольга Фреймут представила результаты проверки Мариуполя. Город был заключительным во время инспекции, однако, несмотря на это, получил результат - 7 баллов из 10 возможных и занял первое место среди инспектируемых городов, обогнав Черкассы, Хмельницкий, Черновцы, Херсон, Полтаву, Бердянск и Хуст.

По два балла в Мариуполе получили медицина и образование. Звание «Гордость города» получила БСМП, куда привозят раненых бойцов АТО, и Мариупольский технический лицей, ученики которого известны за пределами Украины своими научными изобретениями. Также 2 балла получила элита Мариуполя. Ольга Фреймут проверила мэра города и рассказала, что Бойченко носит часы за 6 тысяч гривен, одет в рубашку за 1500 и туфли за 2500 гривен. Это, по меркам Фреймут, очень скромно.

Одна табличка «Позор города» досталась Мариупольскому хлебозаводу, который стал самым скандальным во время визита программы в Мариуполе. Поэтому в категории «Еда» Мариуполь получил 0 баллов.

«Ганьба — це керівнику заводу, бо персонал — це гордість міста, працювати в таких умовах!» - возмущалась Ольга Фреймут.

1 балл получил Мариуполь за «Безопасность». Ольга Фреймут проверила горожан на заболевание СПИДом. По результатам проверки из 85 человек обнаружили двоих инфицированных. По словам Фреймут, это очень много. Также инспектор показала, как в Мариуполе работают проститутки. Вадим Бойченко остро отреагировал на эту проблему и сказал, что возьмет этот вопрос под личный контроль.

Отметим, выпуск включил в себя только несколько объектов, но агенты программы «Инспектор Фреймут» работали в Мариуполе на протяжении трех месяцев, поэтому Ольга Фреймут рассказала, что знает о нашем городе очень много.

Напомним, съемки передачи «Инспектор Фреймут» проходили в Мариуполе в середине ноября.