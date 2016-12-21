- СБУ перекрыла канал финансирования терроризма через поставку продуктов в "ДНР"14:40
- В Донецкой области с нового года обещают строить жилье для переселенцев из зоны АТО14:02
- Світлодарськ дуга: бойовики в паніці дезертирують12:10
- Мариуполец купается с помощью стиральной машины 10:15
- Донецкой области пророчат в ближайшее время футбольный бум08:30
- У Мінську домовились про встановлення тиші на Донбасі08:10
- Мариупольский предновогодний «Оливье тест 2016»: салат стал дешевле 22:15
- Выборов в "ДНР"/"ЛНР" быть не может: сегодняшнее заседание Трехсторонней контактной группы в Минске было завершающим в 2016 году21:01
- Зелёные красавицы в столице Приазовья: цены, качество, выбор20:33
- В "ДНР" надеются, что до нового года произойдет большой обмен пленными20:23
Мариуполь стал лучшим городом сезона по результатам проверки Фреймут
Мариуполь получил от инспектора Ольги Фреймут две таблички "Гордость города" и одну - "Позор города". Всего по результатам проверки Мариуполь набрал наивысший бал среди восьми городов в рейтинге инспектора. Сезон завершен, пишет 0629.
Вчера поздно вечером на телеканале "1+1" Ольга Фреймут представила результаты проверки Мариуполя. Город был заключительным во время инспекции, однако, несмотря на это, получил результат - 7 баллов из 10 возможных и занял первое место среди инспектируемых городов, обогнав Черкассы, Хмельницкий, Черновцы, Херсон, Полтаву, Бердянск и Хуст.
По два балла в Мариуполе получили медицина и образование. Звание «Гордость города» получила БСМП, куда привозят раненых бойцов АТО, и Мариупольский технический лицей, ученики которого известны за пределами Украины своими научными изобретениями. Также 2 балла получила элита Мариуполя. Ольга Фреймут проверила мэра города и рассказала, что Бойченко носит часы за 6 тысяч гривен, одет в рубашку за 1500 и туфли за 2500 гривен. Это, по меркам Фреймут, очень скромно.
Одна табличка «Позор города» досталась Мариупольскому хлебозаводу, который стал самым скандальным во время визита программы в Мариуполе. Поэтому в категории «Еда» Мариуполь получил 0 баллов.
«Ганьба — це керівнику заводу, бо персонал — це гордість міста, працювати в таких умовах!» - возмущалась Ольга Фреймут.
1 балл получил Мариуполь за «Безопасность». Ольга Фреймут проверила горожан на заболевание СПИДом. По результатам проверки из 85 человек обнаружили двоих инфицированных. По словам Фреймут, это очень много. Также инспектор показала, как в Мариуполе работают проститутки. Вадим Бойченко остро отреагировал на эту проблему и сказал, что возьмет этот вопрос под личный контроль.
Отметим, выпуск включил в себя только несколько объектов, но агенты программы «Инспектор Фреймут» работали в Мариуполе на протяжении трех месяцев, поэтому Ольга Фреймут рассказала, что знает о нашем городе очень много.
Напомним, съемки передачи «Инспектор Фреймут» проходили в Мариуполе в середине ноября.
Теги: Донбасс, Мариуполь, проверка, Ольга Фреймут
- На мариупольской автостанции проверили торговые объекты
- После аварии с тремя маршрутками в Мариуполе "гоняют" перевозчиков
- В Новоазовске боятся чумы из России
- Прокуратура начала проверку мариупольских меткомбинатов. Дымят сильно
- Мариупольские школы проверяет СЭС
- В Мариуполе нет денег на зарплату косарям
- СБУ перекрыла канал финансирования терроризма через поставку продуктов в "ДНР"14:40
- В Донецкой области с нового года обещают строить жилье для переселенцев из зоны АТО14:02
- Люди Бородая сорвали депортацию боевика "ЛНР" из России в Украину12:15
- Світлодарськ дуга: бойовики в паніці дезертирують12:10
- Русскоязычные боевики "ЛНР" не хотят "служить" с иностранцами-уголовниками11:35
- Станицу Луганскую продолжают "кошмарить" снайпер и гранатометчики боевиков 10:24
- Мариуполец купается с помощью стиральной машины 10:15
- Донецкой области пророчат в ближайшее время футбольный бум08:30
- У Мінську домовились про встановлення тиші на Донбасі08:10
- Мариупольский предновогодний «Оливье тест 2016»: салат стал дешевле 22:15
- Новинский едет в ПАСЕ спасать свою шкуру16:48
- Шелк, бархат, жемчуг и красный цвет: в чем встречать Новый Год 201716:15
- Украина отказалась бойкотировать соревнования по биатлону в России16:00
- Стала відома зарплатня міністра фінансів Данилюка15:45
- В Украину возвращается ГАИ15:40
- Рада лишила Савченко права представлять Украину в ПАСЕ15:25
- Пенсионерка из Полтавы едва не погибла на собственной кухне 15:10
- Украина может отказаться от единого возраста выхода на пенсию14:55
- СБУ перекрыла канал финансирования терроризма через поставку продуктов в "ДНР"14:40
- Желающие создать свой бизнес на Донбассе пройдут стажировку в Европе. Первая группа уже пакует чемоданы14:30
- Зелёные красавицы в столице Приазовья: цены, качество, выбор20:33
- День зимнего солнцестояния15:49
- Убийца «Мом». Согревающая мазь может быть смертельно опасной15:41
- Импортозамещение по буйски, или А, чё там у...13:51
- Целительный сок излечит от рака07:38
- Луганск: налог на жизнь15:47
- День святого Николая: Что нужно знать о празднике15:35
- Инсульт боится сосновых шишек13:48
- Кашель и бронхит проходят вмиг. Достаточно выпить перед сном это натуральное средство08:54
- Пока запад развивается — восток гибнет. ВИДЕО07:51
- "Захарченко в запое, Гиви исчез"
- Волонтеры со Светлодарской дуги записали жесткое видеобращение к Порошенко и Полтораку. ВИДЕО
- Ольга Фреймут снялась в российском "мыле": украинскую инспекторшу намочили и раздели прямо в кадре. ВИДЕО
- "Пусть Украина горит огнем. Я себе заработаю!" - Червоненко шокировал циничным заявлением после собственной катастрофы в Одессе
- “Элита” “ДНР” экстренно выезжает из Углегорска и Дебальцево – в гостиницах Енакиево нет свободных мест
- Ультиматумы Лаврова и переговоры с террористами: какую игру затеял Кремль по Донбассу?
- Почему Светлодарская дуга так важна для обеих сторон конфликта
- В Донецке взорвался бывший сотрудник СБУ, который работал в Мариуполе
- Готовится показушная блокада Донбасса?
- В «ДНР» хотят провести «референдум о присоединении к России»