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Ситуация на блокпостах 21 декабря. Льготники «замахали» беспределом - очевидцы
Как сообщают волонтеры группы Донбасс SOS на своей странице в Фейсбуке,КПВВ "Золотое" - ЗАКРЫТ
КПВВ "Станица Луганская" – открыт. Время работы с 8.00 до 17.00
КПВВ Новотроицкое в сторону Донецка более 60 авто и около 100 пассажиров.
По официальной информации от Госпогранслужбы: “Сегодня утром для пересечения линии разграничения через КПВВ «Майорск» находилось 150 авто в сторону не контролируемой территории, на выезд 150 авто. В «Марьинке» на въезд с неконтролируемой территории следовало 250 транспортных средств, а в направлении выезда 250. В «Гнутово» на оформление ожидали 20 на выезд , на въезд 35 авто. А в КПВВ «Новотроицкое» 50 авто на въезд и 30 авто на выезд. ”
«Майорск» –6585 людей та 710 транспортных средств;
«Марьинка» – 6120 людей та 1005 транспортных средств;
«Новотроицкое» – 5060 людей та 945 транспортных средств;
«Гнутово» – 3830 людей та 755 транспортных средств;
«Станица Луганская» – 4305 людей.
Пользователи соцсетей комментируют ситуацию:
#Зайцево #Майорск #Артемовск #Бахмут #Никитовка
#Георгиевка #Курахово #Марьинка
10.20 Час назад стали. Пока стоим. Машин 150 впереди. И плюс льготная категория проезжает.
10.20 Тут вообще завал. Стоим 2 часа 30 минут перед укр таможней. Льготники и псевдо только пропускают
#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка
10.00 очередь на Перлыне (в сторону Мариуполя) большая более 200машин, льготная очередь есть. Пропускают 7-8 машин из обычной и 1-2 из льготной, но движение слабое.
На Новотроицке не было света. Начали запускать в 12:00. Что позади даже не представляю. Стоим примерно 40е до таможни.
#Гнутово #Пищевик # Октябрь
10.00 на пищевике 156 машин в сторону Мариуполя
На Пищевике полная ж.. Льготники просто замахали своим беспределом))) Возобновили на нашу голову льготу)))
Теги: Донбасс, очередь, льготники, блокпост
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