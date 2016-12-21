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Ультиматумы Лаврова и переговоры с террористами: какую игру затеял Кремль по Донбассу?

21.12.2016 18:56
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Ультиматумы Лаврова и переговоры с террористами: какую игру затеял Кремль по Донбассу?

Сейчас в РФ делают ставки, которые говорят о том, что Москва стремится напрямую договариваться с Вашингтоном.
Об этом в комментарии «Слову и Делу» рассказал политический аналитик Валентин Красноперов, анализируя требование главы МИД РФ Сергея Лаврова к Киеву о необходимости перейти к прямым переговорам с террористами для решения конфликта на Донбассе.
«Трамп только входит в свои полномочия, но в России уже готовят почву. Во-первых, чтобы связать сирийский вопрос с украинским. Во-вторых, когда Лавров говорит, что без террористов мы не договоримся, это означает, что РФ планирует получить в этой войне все, что планировала изначально», – рассуждает аналитик.
«Сейчас РФ снова начинает давить, отказываться от переговоров, возвращения границ. Она будет использовать сложную ситуацию в ЕС и неопределенность Трампа», – констатировал Красноперов.
«Больше всего Россия будет давить через Сирию, где она очень вовлечена, где ситуация крайне сложная, и это будут связывать с Украиной. Насколько Запад пойдет на это, пока сложно сказать. Скорее всего, не пойдет. РФ продолжит играть в свою игру с использованием подконтрольных боевиков для актуализации их в конституционном поле и запуска процесса влияния на внутреннюю украинскую политику», – проанализировал ситуацию Валентин Красноперов.



Теги: Донбасс, игра, Кремль, террористы
 
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