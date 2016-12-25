Чем живет Макеевка? Репортаж из любимой и несчастной...

25.12.2016 09:14

«Никто не любит Макеевку». Эти слова в мирное время произносили очень многие ее жители. Горожане часто говорили: город не заслуживает доброго отношения, он уродлив. Сегодня они изменили свое мнение. Макеевка — пожалуй, единственный населенный пункт в оккупации, который постоянно, ежедневно, открыто называют любимым. В нем ничего не изменилось к лучшему. Его лицо не обрело современных черт, а на его ладонях не пролегло новых магистралей. Но Макеевку все же смогли увидеть по-новому.

Любимая и несчастная

«Зима любимой». «Рассвет любимой». «Будни любимой». Примерно так подписываются многочисленные фотографии из Макеевки. Ее любят даже не за особую красоту, а за то, что она — родной город. Это оценили те, кому пришлось выехать из нее и больше не вернуться. А также те, кто так и не выехал, но увидел, как Макеевка задыхается от жизни в «республиках».

Город живет в режиме тотального бедствия. В Макеевке подорожал хлеб, поставив на грань выживания пенсионеров и другие социально незащищенные категории граждан. В городе фактически исчезает ГП «Макеевуголь» — предприятие, которое многим давало работу. Оно постепенно приходит в упадок, закрываются его шахты, разрушается и разворовывается инфраструктура.

Часть Макеевки пострадала от обстрелов. Самый мощный из последних — обстрел 27 октября. После него город оправляется до сих пор. Макеевка продолжает зализывать раны.

Город и до войны терял многое, но сейчас он теряет еще больше. Закрываются привычные объекты, наступает разруха и нищета. Макеевку уродуют прикосновения «республики».

Горожане фиксируют проявления нищеты и трагедии даже в мелочах. «#Макеевка м-н Калининский 07.12.16 г. Неплохо и чисто одетая с виду бабушка копается по мусорным бакам. Вижу не впервые. Что там искать?» — пишет местный житель.

«Да я каждый день вижу по несколько, чаще на улицу выходи, ага. Какие нытики, ***, пенсии и зарплаты у многих 1 к 2 до сих пор, недостача. А цены 1 к 3. Это уже нищета», — написал другой автор.

«Это наше будущее в свободной республике», — отметил третий.

Но о будущем могут говорить не все. Макеевка потихоньку умирает. «М-н Солнечный Макеевка в 1 подъезде 9-ти этажки за год умерли 9 чел. Из тех, что не выехали. Соседи посчитали. Зашибись итоги года», — рассказал местный житель.

Макеевские дни

Все это, с одной стороны, ожесточило жителей, с другой — сплотило их в трепетном отношении к городу, который такой жизни не заслужил. Удивительно, что к Макеевке одинаково относятся разные люди, независимо от их взглядов на происходящее. Ее любят и те, кто проклинает укров, и те, кто устал от жизни в «республике» еще в 2014 году. И те, кто ждет Украину (и приближает ее приход всеми силами), и те, кто все еще считает себя «гражданином» «ДНР».

И те, и другие снимают очень красивые фото в Макеевке. Пожалуй, именно этот город ежедневно предлагает на суд стороннего наблюдателя самые выразительные снимки. Таким количеством красивых, художественных фото не может похвастать даже Донецк. Не важно, что случилось, — выпало яркое полнолуние, наступила прекрасная осень, пришла нежная зима… Макеевку умудряются снять так, как будто это самый красивый город на свете.

Вечный Хэллоуин

Еще одно проявление Макеевки — ирония. Горожане стараются подойти ко всему с остроумием, и паблики в социальных сетях, посвященные Макеевке, наряду с фотографиями пестрят еще коллажами. Некоторые из них достаточно остроумны.

«В Макеевке жить классно, если ты Захарченко», — комментируют горожане ироничные фото.

Эти коллажи и вообще сам подход к ним демонстрируют: Макеевка в оккупации оказалась городом, который постоянно балансирует на грани. С одной стороны — серость и довольно унылые реалии.

С другой стороны — умение видеть даже в этом красоту. Макеевка стоит на грани провинциальной серости, но смотрит в сторону своих лучших проявлений. Именно поэтому, пожалуй, любовь к ней и не угасает.

Две других грани — очень тяжелое существование, угрозы, которые несут боевики, и на этом фоне — смелость и открытость некоторых горожан.

Макеевчанин рассказывает историю: «Оккупированная Макеевка. Автостанция „Плеханово“. На автобус стоят две очереди, одна из льготников, вторая из платежеспособных. В автобус сначала садятся льготники, человек пять, потом заходят остальные. Пьяное быдло, гордо заявляющее что ветеран всех битв в Новососсии, решил сделать широкий жест! — „оплачиваю за всех пенсионеров проезд из своего кармана!“. Пенсы стоят, молчат. Тот опять- „я плачу, садитесь!“ Пенсы молчат, потом одна „бешанаябабка“ тихо, еле слышно говорит: „иди нах***й“. Поверьте, не для красного словца пишу, у самого челюсть на снег. Тут „ветеран“ на бабулю слюной брызгать начал. Лучше бы молчал. Сработала „цеховая солидарность“ пенсов, натыкали его как ежика. Начали с того, что ни хрена он не воевал, закончили тем, нахрена он воевал. Особо рьяные пытались сумками огреть. Правда опущенец имел преимущество, стоял на ступеньках, бабульки внизу, на улице. Водитель не выдержал, закрыл дверь и уехал. Это существо плакало всю дорогу, но автобус был глух».

Еще одна грань — настоящее и прошлое. Горожане, убегающие от нынешних городских реалий, уходят все глубже в историю.

И еще одна грань — серьезное и несерьезное. Видя печальные будни своего города, макеевчане подмечают то, что заставило бы их улыбнуться даже в такой ситуации.

«Мне например наоборот хотелось быстрей вернуться в Макеевку, тут моя история, воспоминания, родные, близкие, друзья. Не вижу разницы кроме того что цены высокие и гулять после 23 нельзя и то если очень хочется то можно-главное хорошая компания, хату то всегда можно найти!» — рассказал свою историю макеевчанин, вспоминая о возвращении в город.

Таких, как он, очень много. Вынужденно живя в «республике», они стараются не замечать ужасных сторон своей жизни. Это не значит, что они принимают сам факт такой жизни. Это значит, что они учатся находить отдушину даже в этом. Они смотрят на то, что радует лично их, зацикливаются на своих мелочах, обращают внимание на мельчайшие подробности, которые могли бы их утешить. Именно это… возможно, только это и помогает им выживать.

Источник donpress.com.