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Архив - Донецкая область

Кремль уже подготовил почву для "слива" "ЛДНР"

26.12.2016 08:08
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Кремль уже подготовил почву для "слива" "ЛДНР"

Тенденции сворачивания Москвой своих братских объятий видят и в Донецке. 

В обзоре событий недели на оккупированных территориях на "Острове" приводится высказывание лидера бригады "Восток" Александра Ходаковского о том, что Москва уже подготовила почву для сдачи Донбасса:

"Если Россия сдаст Донбасс. Или, сдаст как, - ведь Россия, почему, она всячески демонстрирует на сегодняшний день, что она никакой причастности к процессам, которые происходят здесь – не имеет? Чтоб потом, конечно, меньше всего же и нести ответственность. Вот так случилось: бездарность командиров, вероломство Украины…. Россия уже выстроила через Минск себе оправдательный аргумент. То есть, мы, дескать, добились на политическом уровне определенного иммунитета для ДНР-ЛНР. А вот если случится дальше какой-то коллапс, то это будет вина исключительно Украины, которая вероломно, в нарушение всех договоренностей, в нарушение подписаний… как будто это первый раз… в одностороннем порядке, используя преимущество в живой силе и технике, напала и уничтожила две эти республики… Если вдруг это случится, то в России уже достаточно сделано для того, чтобы вот эта нудная для обывателя история с Донбассом, уже ставшая чем-то навязавшемся на языке, неинтересным, чтобы российский обыватель в массе своей спокойно или слегка повозмущавшись, воспринял информацию об этом коллапсе".

Ходаковский надеется на переформатирование власти в России, поскольку сегодня "политическая Россия" не способна на его взгляд "довести процессы до конца".


Фото: censor.net.ua/

Теги: Украина, Россия, Донбасс, война, слива, ДНР, ЛНР
 
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