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Противник нарушал режим тишины по всему горловскому периметру, на мариупольском направлении боевики использовали тяжелое вооружение

26.12.2016 13:14
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Противник нарушал режим тишины по всему горловскому периметру, на мариупольском направлении боевики использовали тяжелое вооружение

За минувшие сутки активность противника увеличилась. Об этом сообщил спикер МОУ по вопросам АТО Андрей Лысенко во время традиционного брифинга.

"Прежде всего, это касается донецкого и мариупольского направлений, в частности основных "горячих точек" - Луганского и Широкино", - отметил он.

На луганском направлении вчера было относительно спокойно. Противник совершил 3 краткосрочных обстрелы в Станице Луганской и Новозвановке.

На донецком направлении с 7 утра противник начал обстрел позиций сил АТО в Луганском. Уж во второй половине дня противник ввел в действие бронетехнику и минометы. Боевики нарушали режим тишины почти по всему горловском периметру (участок фронта Зайцево - Верхнеторецкое). Всего за минувшие сутки на донецком направлении произошло 14 вражеских обстрелов, в том числе 4 - из тяжелого вооружения.

На мариупольском направлении в Марьинке и окрестностях вчера было тихо. По одному обстрелу произошло в Новотроицком и Старогнатовке. На участке фронта Павлополь - Широкино, как и раньше, очень неспокойно – противник массово применяет минометы, эпизодически - пушки. По позициям сил АТО было выпущено около 40 мин и несколько снарядов. Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении произошло 16 вражеских обстрелов, в том числе 6 - из тяжелого вооружения.

 

Фото: donbass.uа

Теги: Донбасс, война, активность, боевики
 
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