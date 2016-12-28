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Игра в одни ворота – Донбасс рекордно громит Дженералз
Второй год кряду "Донбасс" заканчивает выездными победами. Причем, оба раза дончане "всухую" обыграли киевлян. 26 декабря 2015-го в Богуславе на Арене "Льодограй" команда Анатолия Степанищева во втором спаренном матче 12-го тура со счетом 11:0 взяла верх над "Льдинкой-Компаньон" Евгения Алипова. А год и один день спустя чуть меньше повезло столичным "Дженералз". В воротах финалиста ЧУ сезона-2015/16 чемпион "расписался" 14 раз.
Еще один примечательный момент – в обоих случаях "Донбассу" в воротах противостоял Антон Дорош. В конце 2015 года он пропустил все 11 шайб. А в конце 2016 – в первом периоде пять, после чего место в "рамке" занял Артем Позынич.
На выяснение "кто сильнее" и собственно решения исхода встречи гостям понадобилось чуть меньше четверти часа. В период с 5-й по 15-ю минуту Захаров, Благой, Шафаренко, Чердак и Лялька поочередно вписали свои фамилии в протокол. Причем, каждый раз дончане забивали легко, эффектно и с минимальным сопротивлением со стороны хозяев.
Шанс привести себя в чувства у "Дженералз" появился за три минуты до первого перерыва, когда удаление до конца матча схлопотал Виктор Захаров. Однако пока 5-минутный штраф отбывал Владимир Чердак киевляне не сподвиглись даже на один по-настоящему острый момент у ворот Богдана Дьяченко.
Команда Степанищева, в свою очередь, для обострения игры у ворот оппонента численного большинства не понадобилось. "Донбасс" ни на минуту не сбавлял обороты до конца матча, забросив еще девять раз. По хет-трику оформили Безуглый и Лялька, дубль записал на свой счет Благой, а также по разу забили Алексюк, Ворона и Толстушко.
Как результат, на новогодние праздники дончане уходят не только в ранге безоговорочного лидера чемпионата, но и с 13-матчевой победной серией
Украинская хоккейная лига. 28 тур.
"Дженералз" Киев – "Донбасс" Донецк – 0:14 (0:5, 0:4, 0:5).
Шайбы: 0:1 Захаров (Чердак, Толстушко), 04:29, 0:2 Р.Благой (Шафаренко), 06:25, 0:3 Шафаренко (Никифоров, Яковлевс), 13:27, 0:4 Чердак (Захаров, Бондарев), 14:03, 0:5 Лялька (Шаманский), 14:58, 0:6 Безуглый (Шаманский), 22:10, 0:7 Вл.Алексюк (Лялька), 25:14, 0:8 Безуглый (Петрухно, Шаманский), 38:10, 0:9 Ворона (Мазур, Чердак), 39:41, 0:10 Лялька, 44:03, 0:11 Безуглый (Шаманский, Вл.Алексюк), 49:34, 0:12 Лялька (Бондарев, Чердак), 50:52, 0:13 Р.Благой (Шафаренко, Никифоров), 51:08, 0:14 Толстушко (Чердак, Лялька), 58:01.
Теги: Донбасс, хоккей, победа, матч
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