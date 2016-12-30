Для полицейских Донетчины, работающих в зоне боевых действий, приобрели более 3 тысяч спецаптечек

30.12.2016 18:41

Более 3 тысяч аптечек для полицейских, работающих в зоне боевых действий в Донецкой области, приобретены за выделенные МВД средства. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции региона.



Полиция Донецкой области уже получила более 3 тысяч специальных аптечек. Это только первая партия медицинской экипировки, без которой несение службы в прифронтовом регионе невозможно.



3018 из них - полицейского типа, еще более 100 - военного назначения, для спецподразделений, которые выполняют задачи по обезвреживанию диверсионных групп, предупреждению терактов, задержанию вооруженных преступников.



В аптечках - все необходимое для спасения жизни при различных травмах и оказания доврачебной помощи: современные кровоостанавливающие препараты, перевязочные материалы, антисептики и т.п.



Предполагается, что аптечками будет обеспечен каждый полицейский Донецкой области. Общая стоимость медицинских аптечек - 3 миллиона гривен.

Глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин отметил, что каждый полицейский, работающий в прифронтовом регионе, должен владеть навыками оказания первой медицинской помощи себе, товарищу, а при необходимости - и мирным людям, поэтому обеспечение сотрудников полиции в зоне АТО препаратами первой необходимости действительно важно.