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Архив - Донецкая область

Для полицейских Донетчины, работающих в зоне боевых действий, приобрели более 3 тысяч спецаптечек

30.12.2016 18:41
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Для полицейских Донетчины, работающих в зоне боевых действий, приобрели более 3 тысяч спецаптечек

Более 3 тысяч аптечек для полицейских, работающих в зоне боевых действий в Донецкой области, приобретены за выделенные МВД средства. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции региона.

Полиция Донецкой области уже получила более 3 тысяч специальных аптечек. Это только первая партия медицинской экипировки, без которой несение службы в прифронтовом регионе невозможно. 

3018 из них - полицейского типа, еще более 100 - военного назначения, для спецподразделений, которые выполняют задачи по обезвреживанию диверсионных групп, предупреждению терактов, задержанию вооруженных преступников. 

В аптечках - все необходимое для спасения жизни при различных травмах и оказания доврачебной помощи: современные кровоостанавливающие препараты, перевязочные материалы, антисептики и т.п. 

Предполагается, что аптечками будет обеспечен каждый полицейский Донецкой области. Общая стоимость медицинских аптечек - 3 миллиона гривен. 

Глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин отметил, что каждый полицейский, работающий в прифронтовом регионе, должен владеть навыками оказания первой медицинской помощи себе, товарищу, а при необходимости - и мирным людям, поэтому обеспечение сотрудников полиции в зоне АТО препаратами первой необходимости действительно важно.


Фото: https://dn.npu.gov.ua/ru/

Теги: Донбасс, аптечка, Полиция Донбасса
 
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