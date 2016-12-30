Любая цена, лишь бы сделка состоялась или Как можно продать квартиру в оккупированном Донецке

Еще полгода назад, весной 2016-го, рынок недвижимости в Донецке казался практически недвижимым. Продать квартиру или дом в "столичном", но прифронтовом городе считалось большой удачей. Правда, цены на тот момент собственники жилья пытались держать на уровне, хоть в какой-то степени соответствующем стоимости недвижимости. И цена в 25 тысяч долларов за "двушку" с евроремонтом в центре не вызывала припадка негодования у потенциальных покупателей.

А вот за летний период донецкий рынок сильно просел по ценам. Как рассказали 62.ua местные риэлторы, в основном, клиентов интересовал только дешевый сегмент, то есть реальные сделки заключались стоимостью 7, 8, 9 тысяч долларов, предельная планка - до 20 тысяч. И это за квартиры с вполне приличным качеством, именуемом "евроремонтом". Руководитель одного из агентств недвижимости прокомментировала эту тенденцию довольно лаконично: "Просто люди начали сливать квартиры".

Полный слив

В итоге и без того плачевная для продавцов ситуация пришла к тому, что сегодня риэлтор стремится уговорить владельцев жилья на любую цену, лишь бы сделка состоялась.

Справедливости ради отметим, что под конец года покупателей на рынке прибавилось, причем даже в так называемом элитном сегменте. Состоятельные люди хотят купить квартиры, с позволения сказать, в "новостройках", которые сдавались в эксплуатацию до 2014 года, или крутые особняки. При этом сделать это они норовят, опять-таки, по бросовым ценам. И, надо признать, недостатка в таких вариантах в Донецке нет.

"Если в прошлом году я продавала большие дома по 350 тысяч, то сейчас такие цены не обсуждаются вообще, да что там, и по 300 не продала бы, а о цене в 250 тысяч долларов за трехэтажный элитный дом уже можно разговаривать", - рассказала риэлтор.

По ее словам, некоторое оживление рынка сейчас присутствует практически во всех сегментах жилья. И если собственники готовы сильно "подвинуться" в цене, они продадут свою недвижимость. "В ноябре у меня была сделка по квартире в новострое, которую вначале выставили на продажу за 150 тысяч, но сторговались до 100", - говорит предприниматель.

Ранжировка районов по спросу и цены

Из тройки районов, которые традиционно пользовались повышенным спросом у желающих приобрести жилье в Донецке, сегодня, по понятным причинам, выпал Киевский район. А вот Ворошиловский и Калининский по-прежнему в тренде повышенного спроса, следом идет Заперевальная, Буденновский и Ленинский районы. Последние находятся примерно на одном уровне, как те, в которых не было войны. Соответственно мало интереса вызывает сегодня недвижимость в Куйбышевском, Киевском и Петровском районах. Если спрашивают микрорайон Текстильщик, то только до "Обжоры". В объявлениях о продаже жилья максимальная цена в этом районе на сегодня составляет $25-27 тысяч за трехкомнатную квартиру с евроремонтом.

Трехкомнатные квартиры жилплощадью 73 кв. метра, на Голубых, в домах- "чешках" продают за $22 - 24 тысячи (евроремонт, отличное состояние).

Так уж сложилось, что большинство квартир сегодня продают вместе с мебелью и бытовой техникой. Однако покупателем это воспринимается как бонус и на цену практически не влияет. К примеру, квартира-сталинка, 98 кв. метров, с мебелью и ремонтом, на ОЦКБ была продана в ноябре за $32 тысячи.

Коммерческая недвижимость интересует россиян



Примерно с осени, как отмечают удивленные риэлторы, появился спрос и на коммерческую недвижимость. Как правило, интерес проявляют инвесторы из Москвы. "Интересуются предприятиями, шахтами, - рассказал один из риэлторов. - Кто это? - Россияне, их говор не спутаешь".

Кстати, жилую недвижимость покупают, в основном, местные — жители из оккупированных районов Донецкой области. "В моей практике был только один российский клиент, который к тому же пытался сбить цену рассуждениями о том, что в Донецке будет Приднестровье", - рассказала руководитель агентства недвижимости.

Аренда рулит

Из всего сегмента сделок с недвижимостью в Донецке сегодня существенно вырос спрос на аренду квартир. "Снимают жилье даже в Киевском районе, понятно, что по более дешевой цене, - говорит риэлтор. - Так, 2-х комнатная квартира на пр.Партизанский ушла за 1,5 тысячи рублей в месяц".

Аналогичная в центральных районах города обойдется арендаторам в 3-4 тысячи рублей.

Сдавать предпочитают студентам или работающим из области. "Ополченцев и их семьи хозяева просят даже не предлагать", - уверяют специалисты по недвижимости.

Оформление по-"республикански"

Что касается оформления сделок по продаже, то в отсутствие правовой базы в Донецке регистрация происходит на подконтрольной территории. Местные "нотариусы", в принципе работают, но участники сделки выбирают законный путь оформления.

Однако в декабре в "ДНР" решили подзаработать и ввели обязательную регистрацию всех сделок по "республиканским" законам. "Все сделки, которые были произведены до конца 16 года в украинском правовом плане, вы можете либо перерегистрировать сейчас, либо подтвердить это право собственности. У нас есть комиссия, которая принимает эти все вопросы и выдает решения. Все сделки, которые связаны с Украиной, в 17-м году комиссией приниматься не будут. Начиная с 14-го года, заканчивая 16-м, комиссия рассматривает любые сделки, которые связаны с недвижимостью, наследством, все вещевые сделки она рассматривает... Но если вы продаете квартиру или покупаете в январе 17-го, ваше заявление не примут", - заявил главарь "ДНР" Александр Захарченко.

Такие нововведения, безусловно, скажутся как дополнительные расходы покупателя, но для рынка вряд ли станет непреодолимым препятствием, считают специалисты. Однако прогнозировать положение дел в ближайшее время не берутся.

Цены не вырастут

Как бы ни развивалась ситуация в Донецке, ожидать роста цен на недвижимость не приходится. Тем более в условиях, когда риэлторы занижают рынок, а собственники с этим соглашаются, поддаваясь паническим настроениям.

"Это все искусственное создание дешевизны, за счет того, что риэлторы работают хотя бы ради одной сделки", - считают специалисты по недвижимости.

Сами дончане возлагают большие надежды на 2017-й как на год, когда, как многие верят, в город вернется законная украинская власть. Но даже это вряд ли скажется на ценах рынка недвижимости, поскольку, с одной стороны, жилье будут продавать спешащие уехать от "хунты" в Россию, а с другой — те, кто уже обустроились в других областях Украины. Так что ценам на жилье в Донецке, увы, еще долго придется оставаться бросовыми.