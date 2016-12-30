Новое постановление Кабмина для переселенцев: каждые 3 месяца необходимо являться в Ощадбанк для идентификации

30.12.2016 12:52

Кабинет министров Украины установил необходимость физической идентификации вынужденных переселенцев-пенсионеров в Ощадбанке до получения ими платежной

карты каждые 3 месяца, пишет delo.ua.

Согласно постановлению №1028 от 28 декабря, правительство установило, что физическая идентификация клиента из числа вынужденных переселенцев, которому открыт

текущий счет в учреждениях Ощадбанка для получения пенсии, до получения им в установленном порядке платежной карты, которая одновременно является пенсионным

удостоверением, осуществляется каждые 3 месяца со дня открытия счета. Также Кабмин установил, что возобновление или прекращение пенсионных выплат переселенцам осуществляется Ощадбанком по решению управлений Пенсионного

фонда Украины в районах, городах, а также объединенных управлений, осуществляющих выплату пенсий. Напомним, сейчас выплату пенсий и соцвыплат переселенцам осуществляет исключительно Ощадбанк.











