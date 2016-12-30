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Новое постановление Кабмина для переселенцев: каждые 3 месяца необходимо являться в Ощадбанк для идентификации

30.12.2016 12:52
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Новое постановление Кабмина для переселенцев: каждые 3 месяца необходимо являться в Ощадбанк для идентификации 
Кабинет министров Украины установил необходимость физической идентификации вынужденных переселенцев-пенсионеров в Ощадбанке до получения ими платежной 
карты каждые 3 месяца, пишет delo.ua.
Согласно постановлению №1028 от 28 декабря, правительство установило, что физическая идентификация клиента из числа вынужденных переселенцев, которому открыт
текущий счет в учреждениях Ощадбанка для получения пенсии, до получения им в установленном порядке платежной карты, которая одновременно является пенсионным
 удостоверением, осуществляется каждые 3 месяца со дня открытия счета.

Также Кабмин установил, что возобновление или прекращение пенсионных выплат переселенцам осуществляется Ощадбанком по решению управлений Пенсионного 
фонда Украины в районах, городах, а также объединенных управлений, осуществляющих выплату пенсий.

Напомним, сейчас выплату пенсий и соцвыплат переселенцам осуществляет исключительно Ощадбанк.





Фото: forpost.com.ua/

Теги: Донбасс, Кабинет министров, переселенцы
 
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