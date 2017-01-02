Скандальный нардеп Савченко побывала в прифронтовом Донбассе (ФОТО)

Народный депутат Украины Надежда Савченко посетила Донецкую область, где побывала в штабах Нацгвардии и Вооруженных сил Украины в зоне проведения АТО.

Фото и короткий отчет поездки скандальный политик выложила на своей странице в Facebook, передает "Диалог.UA".

В подписи к фотографиям Савченко поблагодарила бойцов за защиту Украины и написала, что они несут свою службу на высоком уровне. Судя по снимкам, Савченко побывала в Мариуполе, где посетила международный аэропорт.

В комментариях к фото у Савченко поинтересовались: какой флаг будет висеть во время выборов в оккупированных "братской страной" городах, на что нардеп ответила: "Сине-желтый. Или у вас есть вариант желто-синий? Это можно, но потом".

Подробности поездки Савченко не сообщила.