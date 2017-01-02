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Скандальный нардеп Савченко побывала в прифронтовом Донбассе (ФОТО)
02.01.2017 18:12
Народный депутат Украины Надежда Савченко посетила Донецкую область, где побывала в штабах Нацгвардии и Вооруженных сил Украины в зоне проведения АТО.
Фото и короткий отчет поездки скандальный политик выложила на своей странице в Facebook, передает "Диалог.UA".
В подписи к фотографиям Савченко поблагодарила бойцов за защиту Украины и написала, что они несут свою службу на высоком уровне. Судя по снимкам, Савченко побывала в Мариуполе, где посетила международный аэропорт.
В комментариях к фото у Савченко поинтересовались: какой флаг будет висеть во время выборов в оккупированных "братской страной" городах, на что нардеп ответила: "Сине-желтый. Или у вас есть вариант желто-синий? Это можно, но потом".
Подробности поездки Савченко не сообщила.
Фото: www.dialog.ua/
Теги: Донбасс, Савик Шустер, визит, Донецкая область
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