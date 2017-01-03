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Бывший пленный «ДНР» сообщил, как «Моторола» убил «киборга» Броневицкого

03.01.2017 21:40
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Станислав Паплинский — бывший пленник боевиков «ДНР», рассказал, как главарь НВФ «Спарта» Арсен Павлов «Моторола» застрелил украинского «киборга» Игоря Броневицкого, передает "ДонПресс".

Паплинский сообщил, что украинские военные, попав в плен к боевикам «ДНР», подвергались различным пыткам. Он также отметил:"Ребят с терминала донецкого аэропорта взяли в плен с самого утра. Нас же двух взяли последними, под вечер. Ребят привезли в подвал где перед обедом, а нас привезли уже, когда было темно, где-то 7−8 часов разницы. Нас двоих в этот подвал привел Моторола. До этого всех ребят с терминала изначально били трубами, прикладами, руками, ногами, стреляли в них из пневматики».

Кроме того, боец подчеркнул, что он видел собственными глазами, как «Моторола» убил «киборга». Паплинский заявил:"Когда Моторола нас завел, на всех накричал, запретил бить — словно сделал хорошо. Но через несколько десятков минут он зашел и застрелил нашего пленного Игоря Броневицкого».

Боец не понимает, чем можно объяснить такое поведение «Моторолы»: «С одной стороны, он запрещает издеваться в любых проявлениях — даже кричать или что-то говорить, — а уже через 10−15−20 минут (я во времени не ориентировался), приходит и расстреливает нашего пленного».

 

Источник:  lugradar.net.



Теги: Донбасс, киборг, ДНР, пленные
 
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