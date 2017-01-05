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Семейный подряд: мать и дочь изготавливали поддельные "водку" и "коньяк" для продажи в Бахмуте
Мать и дочь изготавливали поддельные "водку" и "коньяк" для продажи на местных рынках Бахмута, - сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.
В четверг, 5 января, сотрудниками прокуратуры Донецкой области совместно с представителями ГНИ в Краматорске ГУ ГФС в Донецкой области проведены санкционированные обыски в частном секторе города Бахмут.
Во время обысков в двух частных домах обнаружена контрафактная алкогольная продукция. По информации правоохранителей, мать и дочь изготавливали поддельные алкогольные напитки и в дальнейшем реализовывали их на местных рынках.
Правоохранителями было выявлено и изъято почти 40 литров спирта, около 12 литров уже готовой так называемой "водки" и "коньяка", а также принадлежности, необходимые для изготовления контрафакта.
Досудебное расследование по ч. 3 ст. 204 УК Украины (незаконное изготовление, хранение и сбыт подакцизных товаров), которое осуществляется под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области, продолжается. Устанавливаются все лица, причастные к указанному правонарушению.
Источник: ostro.org.
Теги: Донбасс, Донецкая область, водка, подделка, коньяк, Бахмут
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