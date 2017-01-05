Семейный подряд: мать и дочь изготавливали поддельные "водку" и "коньяк" для продажи в Бахмуте

05.01.2017 18:50

Мать и дочь изготавливали поддельные "водку" и "коньяк" для продажи на местных рынках Бахмута, - сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



В четверг, 5 января, сотрудниками прокуратуры Донецкой области совместно с представителями ГНИ в Краматорске ГУ ГФС в Донецкой области проведены санкционированные обыски в частном секторе города Бахмут.



Во время обысков в двух частных домах обнаружена контрафактная алкогольная продукция. По информации правоохранителей, мать и дочь изготавливали поддельные алкогольные напитки и в дальнейшем реализовывали их на местных рынках.



Правоохранителями было выявлено и изъято почти 40 литров спирта, около 12 литров уже готовой так называемой "водки" и "коньяка", а также принадлежности, необходимые для изготовления контрафакта.



Досудебное расследование по ч. 3 ст. 204 УК Украины (незаконное изготовление, хранение и сбыт подакцизных товаров), которое осуществляется под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области, продолжается. Устанавливаются все лица, причастные к указанному правонарушению.

Источник: ostro.org.