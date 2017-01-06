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В Донецкой области полиция задержала пьяного водителя с оружием в машине (ФОТО)
Нетрезвый водитель с оружием в салоне автомобиля задержан в районе села Степановка Александровского района, сообщает отдел Управления превентивной деятельности полиции Донецкой области.
Во время несения службы в поселке Степановка Александровского района сотрудники полиции, отвечающие за безопасность дорожного движения, заметили легковой автомобиль "Хюндай", водитель которого, увидев правоохранителей притормозил, после чего вновь поехал. На требование полицейских об остановке, водитель прибавил скорость и пытался скрыться.
Выехав из населенного пункта, водитель свернул в посадку, пытаясь убежать полями, но полицейские догнали беглеца.
Выяснилось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. 24-летний местный житель очень нервничал при общении с полицейскими. При осмотре автомобиля, правоохранители обнаружили на заднем сиденье охотничье ружье и патроны. Документов на оружие мужчина не имел.
"Он пояснил, что был в гостях, где употребил спиртное. Когда возвращался домой, увидел полицейских и испугался, ведь в автомобиле у него хранилось оружие без документов. Поэтому, пытаясь избежать ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии и незаконное хранение оружия, он хотел скрыться от правоохранителей", - говорится в сообщении.
В отношении водителя составлен административный протокол по ст. 130 КУоАП "Управление транспортными средствами лицами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения, или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции". Решение по административному делу будете принимать суд. Санкция за совершенное правонарушение предусматривает штраф в сумме 10200 рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год.
Водитель доставлен в Александровское отделение полиции. Оружие направлено на исследование. По данному факту проводится проверка.
Фото: https://dn.npu.gov.uа
Теги: Донбасс, Донецкая область, алкоголь, оружие, водитель, Полиция Донбасса
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