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В Константиновке полиция разоблачила оборотня в погонах, который "подрабатывал" на блокпосту боевиков
Полицейские разоблачили в Константиновке бывшего майора милиции, который в 2014 году в свободное от работы время "дежурил" на блокпосту боевиков, сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.
В результате следственно-оперативных мероприятий по выявлению лиц, причастных к оккупации региона, сотрудниками Константиновского отделения полиции был выявлен 40-летний мужчина, который оказался бывшим работником линейного отделения милиции.
"В июне 2014 года он жил двойной жизнью. Работая в украинской милиции, после службы оборотень в погонах заступал на блокпост террористов, который находился по ул. Островского. Мужчине выдали ружье и камуфляж. Он проверял документы граждан и обыскивал автомобили, охотясь на «бандеровцев» - так называли боевики всех, кто любит свою родину", - говорится в сообщении.
Родственники мужчины не догадывались о таком его "хобби". В дальнейшем мужчина по собственному желанию уволился из органов внутренних дел. После освобождения города от оккупантов остался в Константиновке, не соблазнившись жизнью в "ДНР". Залег на дно, прекратил контакты с бывшими коллегами и знакомыми. Устроился на работу в местный интернат воспитателем. Однако, на бывшего майора милиции вышли полицейские, которые предоставили доказательства его противоправной деятельности. Теперь мужчине предстоит предстать предстанет перед судом .
Подверглись влиянию пророссийской пропаганды и два парня, которым в то время было по 18 лет. Один из них был судим за кражу и до совершеннолетия находился на учете в детской комнате милиции. С мая по июнь 2014 года они осуществляли контрольно-пропускной режим на блокпосту, расположенному в Константиновке возле "Нефтебазы" с автоматическим оружием в руках.
Когда город был освобожден вооруженными силами Украины, участники НВФ также остались в родном городе - только потому, что были уверены, что никто ничего не узнает.
По всем фактам открыты уголовные производства по ч.2 ст. 260 УК Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности), санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет.
Всего с начала года полицейские разоблачили 604 террориста и их пособника, 301 - задержан, еще 303 объявлены в розыск.
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, Константиновка, Майорка, разоблачение, блокпост
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