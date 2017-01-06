В Константиновке полиция разоблачила оборотня в погонах, который "подрабатывал" на блокпосту боевиков

06.01.2017 10:04

Полицейские разоблачили в Константиновке бывшего майора милиции, который в 2014 году в свободное от работы время "дежурил" на блокпосту боевиков, сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.



В результате следственно-оперативных мероприятий по выявлению лиц, причастных к оккупации региона, сотрудниками Константиновского отделения полиции был выявлен 40-летний мужчина, который оказался бывшим работником линейного отделения милиции.



"В июне 2014 года он жил двойной жизнью. Работая в украинской милиции, после службы оборотень в погонах заступал на блокпост террористов, который находился по ул. Островского. Мужчине выдали ружье и камуфляж. Он проверял документы граждан и обыскивал автомобили, охотясь на «бандеровцев» - так называли боевики всех, кто любит свою родину", - говорится в сообщении.



Родственники мужчины не догадывались о таком его "хобби". В дальнейшем мужчина по собственному желанию уволился из органов внутренних дел. После освобождения города от оккупантов остался в Константиновке, не соблазнившись жизнью в "ДНР". Залег на дно, прекратил контакты с бывшими коллегами и знакомыми. Устроился на работу в местный интернат воспитателем. Однако, на бывшего майора милиции вышли полицейские, которые предоставили доказательства его противоправной деятельности. Теперь мужчине предстоит предстать предстанет перед судом .



Подверглись влиянию пророссийской пропаганды и два парня, которым в то время было по 18 лет. Один из них был судим за кражу и до совершеннолетия находился на учете в детской комнате милиции. С мая по июнь 2014 года они осуществляли контрольно-пропускной режим на блокпосту, расположенному в Константиновке возле "Нефтебазы" с автоматическим оружием в руках.



Когда город был освобожден вооруженными силами Украины, участники НВФ также остались в родном городе - только потому, что были уверены, что никто ничего не узнает.



По всем фактам открыты уголовные производства по ч.2 ст. 260 УК Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности), санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет.



Всего с начала года полицейские разоблачили 604 террориста и их пособника, 301 - задержан, еще 303 объявлены в розыск.