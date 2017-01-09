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У СБУ розповіли, як бойовики отримували українські виплати

09.01.2017 14:42
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У СБУ розповіли, як бойовики отримували українські виплати

Служба безпеки вивила, що у зоні проведення антитерористичної операції проросійські бойовики отримували соціальні виплати з державного бюджету України. Про це сьогодні, 9-го січня, повідомляє прес-служба СБУ на офіційному веб-сайті, передає replyua.net.

Згідно з повідомленням, слідчі Служби безпеки встановили, що більш ніж 800 громадян України отримують соціальні виплати з держбюджету України на території Станично-Луганського району, при тому маючи постійне місце проживання на території, що знаходиться під контролем російсько-терористичних організацій. Зважаючи на ці дані керівники районної державної адміністрації прийняли рішення призупинити такі виплати. Тим самим у державному бюджеті було утримало близько 4 мільйонів гривень. В той самий час у повідомленні не вказується, чи було порушено провадження за вищезазначеними фактами. Як повідомлялося раніше, за даними СБУ, з території України, яка знаходиться від контролем Києва через контрольно-пропускні пункти до так званих «ДНР» та «ЛНР» перевозили гроші з держбюджету України, які потім передавались особам, що мали документи на їх отримання. Перевезенням займалися спеціальні обрані особи, які отримували відсоток за свою діяльність. 

 

Источник:  replyua.net.



Теги: Донбасс, боевик, СБУ, выплаты
 
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