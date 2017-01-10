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Дожали: в оккупированной Горловке закрыли ночной клуб "Бермуды", закрытию предшествовали "налеты силовиков"

10.01.2017 18:06
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Дожали: в оккупированной Горловке закрыли ночной клуб "Бермуды", закрытию предшествовали "налеты силовиков"

"Силовые структуры" так называемой "ДНР" требовали у "депутата"-владельца ночного клуба в оккупированной Горловке Юрия Крикуленко "документы, подтверждающие "законность преступной деятельности". Об этом рассказала Татьяна Крикуленко - директор ночного клуба "Бермуды", мать "депутата" "наросовета" "ДНР" Юрия Крикуленко,  сообщает "Остров" со ссылкой на сепаратистские СМИ. 

Ночной клуб "Бермуды" в подконтрольной боевикам Горловке прекратил свою деятельность в связи с низкой посещаемостью. 

"Последнее время в клуб приходит очень мало посетителей. Мы связываем это, как минимум, с действующим комендантским часом и таким немаловажным фактом, как регулярные рейды, так называемые «маски-шоу»", - рассказала Т. Крикуленко. 

По ее словам, клуб подвергся "трем нападениям со стороны силовиков". "В момент так называемой проверки (налета) посетители и персонал укладывались лицом в пол, а в это время силовики разбивали все видеокамеры, выносили спиртные напитки, продукты и весь товар, который находился на складах, а также техническое оборудование (сервера, компьютеры, кальяны, кухонное оборудование, шахматы), в общем все, что имело какую-нибудь ценность. Это было похоже на разбойные нападения. Такое можно увидеть только в кино и у нас. Такие налеты несут большой финансовый ущерб заведению: на данный момент эта цифра более 1 500 000 рублей. К сожалению, мы не зарабатываем столько, чтобы перекрыть эти «непредвиденные расходы»", - отметила директор ночного клуба в оккупированном городе. 

При этом она считает особенно показательным последний налет. "Налетчики потребовали дать документы, подтверждающие «законность преступной деятельности). Я до сих пор как вспомню эту фразу, так у меня сразу поднимается настроение, - вы только вдумайтесь, предоставить «документы, подтверждающие законность преступной деятельности». Это вообще как?", - отмечает Т. Крикуленко. 

По ее словам, владелец клуба, "депутат" Юрий Крикуленко "писал даже обращения к самому А. Захарченко", но это не помогло. 

Сейчас в подконтрольной боевикам Горловке остался работать только ночной клуб "Зефир", который, по данным местных СМИ, принадлежит Армену Саркисяну, разыскиваемому Интерполом по подозрению в совершении ряда преступлений. 


Фото: https://gorlovka.today/

Теги: Донбасс, Горловка, закрытие, ночной клуб
 
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