Дожали: в оккупированной Горловке закрыли ночной клуб "Бермуды", закрытию предшествовали "налеты силовиков"

10.01.2017 18:06

"Силовые структуры" так называемой "ДНР" требовали у "депутата"-владельца ночного клуба в оккупированной Горловке Юрия Крикуленко "документы, подтверждающие "законность преступной деятельности". Об этом рассказала Татьяна Крикуленко - директор ночного клуба "Бермуды", мать "депутата" "наросовета" "ДНР" Юрия Крикуленко, сообщает "Остров" со ссылкой на сепаратистские СМИ.



Ночной клуб "Бермуды" в подконтрольной боевикам Горловке прекратил свою деятельность в связи с низкой посещаемостью.



"Последнее время в клуб приходит очень мало посетителей. Мы связываем это, как минимум, с действующим комендантским часом и таким немаловажным фактом, как регулярные рейды, так называемые «маски-шоу»", - рассказала Т. Крикуленко.



По ее словам, клуб подвергся "трем нападениям со стороны силовиков". "В момент так называемой проверки (налета) посетители и персонал укладывались лицом в пол, а в это время силовики разбивали все видеокамеры, выносили спиртные напитки, продукты и весь товар, который находился на складах, а также техническое оборудование (сервера, компьютеры, кальяны, кухонное оборудование, шахматы), в общем все, что имело какую-нибудь ценность. Это было похоже на разбойные нападения. Такое можно увидеть только в кино и у нас. Такие налеты несут большой финансовый ущерб заведению: на данный момент эта цифра более 1 500 000 рублей. К сожалению, мы не зарабатываем столько, чтобы перекрыть эти «непредвиденные расходы»", - отметила директор ночного клуба в оккупированном городе.



При этом она считает особенно показательным последний налет. "Налетчики потребовали дать документы, подтверждающие «законность преступной деятельности). Я до сих пор как вспомню эту фразу, так у меня сразу поднимается настроение, - вы только вдумайтесь, предоставить «документы, подтверждающие законность преступной деятельности». Это вообще как?", - отмечает Т. Крикуленко.



По ее словам, владелец клуба, "депутат" Юрий Крикуленко "писал даже обращения к самому А. Захарченко", но это не помогло.



Сейчас в подконтрольной боевикам Горловке остался работать только ночной клуб "Зефир", который, по данным местных СМИ, принадлежит Армену Саркисяну, разыскиваемому Интерполом по подозрению в совершении ряда преступлений.