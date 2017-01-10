- Жителя Авдеевки задержали на улице с гранатометом18:45
- Сегодня на донбасском фронте один украинский военный погиб, двое ранены18:41
- На Светлодарской дуге у ВСУ появились новые "крепкие" позиции - волонтер18:34
- Дожали: в оккупированной Горловке закрыли ночной клуб "Бермуды", закрытию предшествовали "налеты силовиков"18:06
- Министр соцполитики прокомментировал соцвыплаты 800 псевдопереселенцам17:53
- В Горловку возвращаются криминальные авторитеты17:30
- С 1 января в Украине значительно упростили оформление наследства17:06
- Пенсии и соцпособия людям, которые остались на оккупированном Донбассе, будут выплачены после полной деоккупации - Розенко16:41
- Стали известны потери российских "ихтамнетов" на Донбассе за прошедшую неделю16:28
- Процесс обмена пленными может замедлиться после публикации списков Савченко - мнение эксперта16:05
Дожали: в оккупированной Горловке закрыли ночной клуб "Бермуды", закрытию предшествовали "налеты силовиков"
"Силовые структуры" так называемой "ДНР" требовали у "депутата"-владельца ночного клуба в оккупированной Горловке Юрия Крикуленко "документы, подтверждающие "законность преступной деятельности". Об этом рассказала Татьяна Крикуленко - директор ночного клуба "Бермуды", мать "депутата" "наросовета" "ДНР" Юрия Крикуленко, сообщает "Остров" со ссылкой на сепаратистские СМИ.
Ночной клуб "Бермуды" в подконтрольной боевикам Горловке прекратил свою деятельность в связи с низкой посещаемостью.
"Последнее время в клуб приходит очень мало посетителей. Мы связываем это, как минимум, с действующим комендантским часом и таким немаловажным фактом, как регулярные рейды, так называемые «маски-шоу»", - рассказала Т. Крикуленко.
По ее словам, клуб подвергся "трем нападениям со стороны силовиков". "В момент так называемой проверки (налета) посетители и персонал укладывались лицом в пол, а в это время силовики разбивали все видеокамеры, выносили спиртные напитки, продукты и весь товар, который находился на складах, а также техническое оборудование (сервера, компьютеры, кальяны, кухонное оборудование, шахматы), в общем все, что имело какую-нибудь ценность. Это было похоже на разбойные нападения. Такое можно увидеть только в кино и у нас. Такие налеты несут большой финансовый ущерб заведению: на данный момент эта цифра более 1 500 000 рублей. К сожалению, мы не зарабатываем столько, чтобы перекрыть эти «непредвиденные расходы»", - отметила директор ночного клуба в оккупированном городе.
При этом она считает особенно показательным последний налет. "Налетчики потребовали дать документы, подтверждающие «законность преступной деятельности). Я до сих пор как вспомню эту фразу, так у меня сразу поднимается настроение, - вы только вдумайтесь, предоставить «документы, подтверждающие законность преступной деятельности». Это вообще как?", - отмечает Т. Крикуленко.
По ее словам, владелец клуба, "депутат" Юрий Крикуленко "писал даже обращения к самому А. Захарченко", но это не помогло.
Сейчас в подконтрольной боевикам Горловке остался работать только ночной клуб "Зефир", который, по данным местных СМИ, принадлежит Армену Саркисяну, разыскиваемому Интерполом по подозрению в совершении ряда преступлений.
Фото: https://gorlovka.today/
Теги: Донбасс, Горловка, закрытие, ночной клуб
- Регионалы "проиграли" Горловку
- Рада закрылась. Спикер пошел в президенты
- В Горловке на одном из избирательных участков проголосовали 100% избирателей
- Табачник возвращает Донбассу русский язык
- Фракция регионалов в Донецком облсовете пополнилась новыми депутатами
- Из-за оппозиционного митинга водители вынуждены простаивать в пробках
- Жителя Авдеевки задержали на улице с гранатометом18:45
- Сегодня на донбасском фронте один украинский военный погиб, двое ранены18:41
- На Светлодарской дуге у ВСУ появились новые "крепкие" позиции - волонтер18:34
- В "ЛНР" запланировано проведение ряда серьезных батальонных и ротных тактических учений18:12
- Дожали: в оккупированной Горловке закрыли ночной клуб "Бермуды", закрытию предшествовали "налеты силовиков"18:06
- Министр соцполитики прокомментировал соцвыплаты 800 псевдопереселенцам17:53
- В Горловку возвращаются криминальные авторитеты17:30
- С 1 января в Украине значительно упростили оформление наследства17:06
- Дело экс-регионала Ефремова будет рассматривать Старобельский суд17:03
- Пенсии и соцпособия людям, которые остались на оккупированном Донбассе, будут выплачены после полной деоккупации - Розенко16:41
- Жителя Авдеевки задержали на улице с гранатометом18:45
- Сегодня на донбасском фронте один украинский военный погиб, двое ранены18:41
- На Светлодарской дуге у ВСУ появились новые "крепкие" позиции - волонтер18:34
- В "ЛНР" запланировано проведение ряда серьезных батальонных и ротных тактических учений18:12
- Дожали: в оккупированной Горловке закрыли ночной клуб "Бермуды", закрытию предшествовали "налеты силовиков"18:06
- Министр соцполитики прокомментировал соцвыплаты 800 псевдопереселенцам17:53
- Опубликован новый трейлер мультфильма "Тачки 3" (ВИДЕО)17:48
- В Горловку возвращаются криминальные авторитеты17:30
- Шесть украинских телеканалов "ушли" на другой спутник17:15
- С 1 января в Украине значительно упростили оформление наследства17:06
- Колбасные изделия с ядом: украинцев травят не один месяц22:30
- Экономический прогноз на три месяца18:13
- Не дороже денег. О чем стоит помнить, проклиная Савченко и Медведчука09:34
- В этом году подорожают свет, вода и газ, – эксперты08:15
- Ушлепков расстреляем первыми: Портнов выложил «запись Пашинского». ВИДЕО07:06
- Загадить всё: как РФ рвется в Арктику. Аналитика ИС06:57
- Ученые назвали продукт, который убивает вирусы, грибок и бактерии одновременно09:36
- Как снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рассказали специалисты14:29
- Коммунальный ад после крепких хозяйственников в Луганской области. ВИДЕО22:23
- Налоговики впервые придут к украинцам домой и заглянут в карман20:14
- Это конец: Байден везет в Киев списки «потрошителей» Майдана
- Родителям погибшего запорожского воина пришло загадочное письмо
- В Донецк возвращается "Ежовщина"
- Партизаны начали «мочить в сортире» боевиков «ДНР»
- Одесский астролог Влад Росс рассказал о будущем Крыма, Донбасса и Путина
- Слухи об Украине в израильском МИД неутешительны
- Население «ЛНР» массово меняет гривны на российские рубли
- Тарифы 2017: Гройсман обрадовал украинцев
- Силы АТО ожидают серию массовых увольнений из ВСУ
- Жители «республик»: Мы становимся посмешиищем для укропов