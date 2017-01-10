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После ухода россиян с Донбасса, мир ужаснется правде о преступлениях "защитников русского мира"

10.01.2017 15:32
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После ухода россиян с Донбасса, мир ужаснется правде о преступлениях "защитников русского мира"

После окончания войны на Донбассе мир ужаснется правде о военных преступлениях, совершенных на этой территории; сегодня там имеет место "обычное бандитское варварство".

Такое мнение "Обозревателю" высказал российский оппозиционный политик Константин Боровой.

Комментируя заявление российского кинорежиссера Андрея Кончаловского о том, что "Донбасс - часть российской культуры", Боровой заявил: "Сегодня в Донбассе творится варварство, обычное бандитское варварство. Это не территория культуры, не территория гуманизма".

"Я думаю, что нам еще предстоит очень многое узнать о том, что происходило в Донбассе, после того как российские войска, всякие моторолы и другие бандиты уйдут оттуда. Я думаю, речь пойдет, и это уже ясно, об этнических чистках, о массовых захоронениях, о варварстве, несоизмеримом с человечностью и гуманизмом. Речь пойдет о военных преступлениях, которые совершались на этой территории. Нам еще предстоит ужаснуться по этому поводу", - сказал политик.


Фото: nv.ua/

Теги: Россия, Донбасс, война, военные, Константин Бромберг
 
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