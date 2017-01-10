- Савченко спекулирует на теме пленных - Тымчук21:43
- В Донецкой области признали виновной одну из организаторов сепаратистского референдума 2014 года21:15
- ДНРовцы похвастались количеством выданных документов, называемых "паспортами ДНР"21:08
- В районе Донецка, Ясиноватой и Авдеевки идет бой, звуки которого слышит половина населенных пунктов Донецкой области20:30
- Три "медальки", инвалидное кресло и грусть в глазах - российский наемник, который вытирал ноги об украинский флаг, остался инвалидом (ФОТО)20:06
- Журналист, освещавший тему контрабанды в "серой зоне" и расстрела группы Эндрю на Луганщине, покинул Украину из-за угроз19:48
- Появились фото сгоревшего жилого дома в Марьинке (ФОТО)19:33
- Списками Савченко могут манипулировать определенные силы - СБУ19:31
- Савченко заявила о наличии еще одного списка, который она пока не доработала19:19
- Рождественская ночь в Никольском Донецкой области ознаменовалась выстрелами, ранениями и кровью19:13
В 2016 году в зоне АТО покончили с собой 63 бойца, 58 умерли от болезней
В 2016 году небоевых потерь в зоне АТО у украинской армии было больше, чем боевых. Из 256 человек небоевых потерь 63 покончили с собой, 58 умерли вследствие болезней. Об этом говорится в официальном ответе Минобороны, опубликованном журналистом Алексеем Братущаком на своей странице в Facebook, передает news.liga.net.
Согласно ответу министерства, в 2016 году в боях погибли 211 военнослужащих. Небоевые потери составили 256 человек.
Самой распространенной причиной небоевых потерь является самоубийство (63 случая). На втором - смерть в результате болезней (58 случаев). Кроме того, 39 военных погибли в результате неосторожного обращения с оружием, 30 военных были убиты, 29 погибли в результате несчастных случаев, 18 - в результате ДТП, 10 - в результате отравления, в том числе алкогольного и наркотического, 4 - в результате нарушения мер безопасности. Пятеро военных из 256 погибли по другим причинам, которые не указываются.
Данные предоставлены за период с 1 января по 31 декабря 2016 года.
Фото: www.capital.ua/
Теги: Донбасс, АТО, потери, ВСУ
- За дві доби окупанти втратили 11 чоловік
- Донбаський фронт: стало відомо про втрати ворога
- Потери украинских воинов за сутки: есть погибшие и раненые
- Российским артиллеристам немного не повезло
- Потери за сутки в зоне АТО: возвратные и нет
- Впервые с начала августа в сводках из зоны АТО такие ужасные вести
- Савченко спекулирует на теме пленных - Тымчук21:43
- В Донецкой области признали виновной одну из организаторов сепаратистского референдума 2014 года21:15
- ДНРовцы похвастались количеством выданных документов, называемых "паспортами ДНР"21:08
- В районе Донецка, Ясиноватой и Авдеевки идет бой, звуки которого слышит половина населенных пунктов Донецкой области20:30
- Три "медальки", инвалидное кресло и грусть в глазах - российский наемник, который вытирал ноги об украинский флаг, остался инвалидом (ФОТО)20:06
- Журналист, освещавший тему контрабанды в "серой зоне" и расстрела группы Эндрю на Луганщине, покинул Украину из-за угроз19:48
- Появились фото сгоревшего жилого дома в Марьинке (ФОТО)19:33
- Списками Савченко могут манипулировать определенные силы - СБУ19:31
- Савченко заявила о наличии еще одного списка, который она пока не доработала19:19
- Рождественская ночь в Никольском Донецкой области ознаменовалась выстрелами, ранениями и кровью19:13
- В 2016 году в зоне АТО покончили с собой 63 бойца, 58 умерли от болезней 22:03
- Американские сенаторы подготовили законопроект о новых санкциях против России21:58
- Савченко спекулирует на теме пленных - Тымчук21:43
- В Донецкой области признали виновной одну из организаторов сепаратистского референдума 2014 года21:15
- ДНРовцы похвастались количеством выданных документов, называемых "паспортами ДНР"21:08
- Долгая холодная зима и аномально жаркое лето - синоптики дали прогноз на 2017 год20:48
- В районе Донецка, Ясиноватой и Авдеевки идет бой, звуки которого слышит половина населенных пунктов Донецкой области20:30
- "Жизнь без стресса - это смерть" или Как научиться правильно реагировать на "нестандартные ситуации"20:23
- Три "медальки", инвалидное кресло и грусть в глазах - российский наемник, который вытирал ноги об украинский флаг, остался инвалидом (ФОТО)20:06
- Журналист, освещавший тему контрабанды в "серой зоне" и расстрела группы Эндрю на Луганщине, покинул Украину из-за угроз19:48
- "Жизнь без стресса - это смерть" или Как научиться правильно реагировать на "нестандартные ситуации"20:23
- Колбасные изделия с ядом: украинцев травят не один месяц22:30
- Экономический прогноз на три месяца18:13
- Не дороже денег. О чем стоит помнить, проклиная Савченко и Медведчука09:34
- В этом году подорожают свет, вода и газ, – эксперты08:15
- Ушлепков расстреляем первыми: Портнов выложил «запись Пашинского». ВИДЕО07:06
- Загадить всё: как РФ рвется в Арктику. Аналитика ИС06:57
- Ученые назвали продукт, который убивает вирусы, грибок и бактерии одновременно09:36
- Как снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рассказали специалисты14:29
- Коммунальный ад после крепких хозяйственников в Луганской области. ВИДЕО22:23
- Это конец: Байден везет в Киев списки «потрошителей» Майдана
- Родителям погибшего запорожского воина пришло загадочное письмо
- В Донецк возвращается "Ежовщина"
- Партизаны начали «мочить в сортире» боевиков «ДНР»
- Одесский астролог Влад Росс рассказал о будущем Крыма, Донбасса и Путина
- Слухи об Украине в израильском МИД неутешительны
- Население «ЛНР» массово меняет гривны на российские рубли
- “Я пришел на Донбасс и встал за спинами женщин и детей" - в сети набирает обороты ролик о “российском освободителе” (ВИДЕО)
- Тарифы 2017: Гройсман обрадовал украинцев
- Силы АТО ожидают серию массовых увольнений из ВСУ