В центре Донецка перенесли остановку

В Донецке остановочный пункт общественного транспорта "ТК Белый лебедь" перенесен за пересечение проспекта Мира с улицей Артема по направлению к улице Университетской.

Об этом сообщает "Донецкая городская администрация".

Сделано это "по распоряжению и.о. главы администрации" Алексей Кулемзина.