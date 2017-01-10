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Архив - Донецкая область

В центре Донецка перенесли остановку

10.01.2017 11:51
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В центре Донецка перенесли остановку

В Донецке остановочный пункт общественного транспорта "ТК Белый лебедь" перенесен за пересечение проспекта Мира с улицей Артема по направлению к улице Университетской.

Об этом сообщает "Донецкая городская администрация".

Сделано это "по распоряжению и.о. главы администрации" Алексей Кулемзина.


Фото: cxid.info/

Теги: Донецк, Донбасс, мэр, остановка, центр
 
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