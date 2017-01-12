В Донецке сократили подачу воды

12.01.2017 12:28

После того, как в результате обстрела была обесточена Донецкая фильтровальная станция, подача воды на оккупированный Донецк сократилась на 20%, пишет DonPress.

«Исполняющий обязанности мэра» города Алексей Кулемзин сообщил: «Вследствие артобстрела обесточена Донецкая фильтровальная станция. Сокращена подача воды на город на 20%».

Как сообщалось ранее, вчера вечером в результате обстрела была обесточена Донецкая фильтровальная станция, также, нарушено электроснабжение Авдеевского коксохимического завода.