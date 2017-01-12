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Архив - Донецкая область

В Донецке сократили подачу воды

12.01.2017 12:28
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В Донецке сократили подачу воды

После того, как в результате обстрела была обесточена Донецкая фильтровальная станция, подача воды на оккупированный Донецк сократилась на 20%, пишет DonPress.
«Исполняющий обязанности мэра» города Алексей Кулемзин сообщил: «Вследствие артобстрела обесточена Донецкая фильтровальная станция. Сокращена подача воды на город на 20%».
Как сообщалось ранее, вчера вечером в результате обстрела была обесточена Донецкая фильтровальная станция, также, нарушено электроснабжение Авдеевского коксохимического завода.



Теги: Донецк, Донбасс, вода
 
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