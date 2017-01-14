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На мариупольском направлении произошло два столкновения сил АТО с ДРГ боевиков, "ихтамнеты" понесли потери
На мариупольском направлении вечером 13 января произошли два боевых столкновения между силами АТО и диверсионно-разведывательными группами боевиков (ДРГ), сообщили в штабе АТО. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.
Так, в 21:07 в направлении населенного пункта Трудовское боевики обстреляли позиции украинских подразделений из крупнокалиберного пулемета и АГС. Всего было зафиксировано восемь разрывов.
"Под прикрытием огня в сторону украинских военных выдвинулась вражеская ДРГ в составе до 7 человек, но под напором огня наших воинов боевики вынуждены были отойти. Уже через несколько минут украинские наблюдатели обнаружили очередной выход ДРГ противника. Командование украинских сил приняло решение блокировать диверсантов силами резервных групп, в ходе чего произошло боевое столкновение с группой незаконных вооруженных формирований", - говорится в сообщении.
По информации штаба АТО, в результате столкновения один боевик получил смертельное ранение. Остальные диверсанты отошли в неизвестном направлении.
"Тело погибшего боевика эвакуировано силами украинских военных. При нем обнаружены документы, подтверждающие его причастность к незаконным вооруженным формированиям", - сказано в сообщении.
Кроме того, в этот же день в 21:07 был осуществлен выход ДРГ противника в направлении населенного пункта Петровское.
"За три минуты разведывательная группа противника численностью 5 человек начала обстрел украинских позиций. После ее приближения на дистанцию эффективного огневого поражения по диверсантам противника был открыт огонь из стрелкового оружия. В результате прицельного огня со стороны украинских подразделений разведывательная группа противника отошла в направлении населенного пункта Петровское. При этом боевики понесли потери", - сообщили в пресс-центре штаба АТО.
Среди украинских военнослужащих потерь нет.
Фото: https://lenta.ru
Теги: Донбасс, Донецкая область, бой, АТО
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