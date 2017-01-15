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Лучше вы к нам: Захарченко отказался встречаться с Савченко в Киеве
Встреча «глав республик» с народным депутатом Украины Надеждой Савченко в Киеве невозможна. Об этом сегодня, 14 января, в Донецке заявил «глава ДНР» Александр Захарченко.
«Мы со своей стороны можем гарантировано обеспечить безопасность любому человеку, приезжающему из Украины. Я не думаю, что Надежда Савченко сможет гарантировать нашу безопасность в Киеве. Нашу безопасность там смогут гарантировать только наши подразделения. Потому встреча с Савченко там пока невозможна», – цитируют Захарченко интернет-ресурсы временно неподконтрольной украинской власти территории.
Он считает, что опубликование Надеждой Савченко списков пленных «дают новый повод украинской стороне затянуть процесс обмена удерживаемых лиц».
«Ситуация по спискам парадоксальна. Уверен, что у Надежды Савченко списки не полные. Обидно, что этими списками кидаются СМИ, что тормозит обмен. Это дает повод Украине тянуть этот процесс. Я бы лично дождался самого обмена, и только потом публиковал на их месте», – сказал Захарченко, добавив, что списки Савченко требуют уточнений.
Напомним, Надежда Савченко первый раз провела встречу с главами самопровозглашенных «ЛНР» и «ДНР» в Минске 7 декабря. Она сообщила, что встреча не была тайной, в ней принимали участие представители «республик», России, Украины, а организатором выступила белорусская сторона. За это 15 декабря депутатская фракция Верховной Рады «Батькивщина» исключила Савченко из состава фракции. 22 декабря Верховная Рада Украины исключила ее из состава делегации украинского парламента в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). В конце декабря Савченко инициировала новую встречу с Захарченко и Плотницким.
Также ранее сообщалось, 10 января Надежда Савченко опубликовала списки украинцев, которые, как подтверждено, находятся в плену или числятся пропавшими без вести на неподконтрольной территории Донбасса и в РФ, а также фамилии лиц, которых требуют выдать «ДНР» и «ЛНР».
Источник Донецкие новости
Теги: Украина, Донецкая область, список, пленные
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