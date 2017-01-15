Главная / Новости / Донецкая область / На Левобережье Мариуполя в авто перевернулся пьяный мариуполец
Последние новости раздела
- Освобожденная Старогнатовка: аптеки нет, воды нет, отопления нет, работы нет21:45
- На Левобережье Мариуполя в авто перевернулся пьяный мариуполец20:45
- Изменения в начислении пенсий с 1 января18:15
- В Святогорске для детей-сирот закупали продукты по суперзавышенным ценам16:50
- Рева: Для выплат пенсий жителям оккупированного Донбасса ежегодно нужно 30 млрд гривен15:50
- Мариупольским охотникам наконец- то разрешили провести отстрел животных 15:30
- Первая группа участников блокады неподконтрольного Донбасса прибыла на Луганщину, – Семенченко14:50
- В Свято-Покровском храме прихожане соревновались в исполнении колядок и щедривок 13:50
- Установлена причина гибели трех бойцов ВСУ, тела которых передала «ДНР»13:30
- В Мариуполе полицейские спасли от изнасилования сотрудницу кафе12:30
На Левобережье Мариуполя в авто перевернулся пьяный мариуполец
15.01.2017 20:45
Сегодня около 16 часов по улице Азовстальськой 25-летний нетрезвый водитель автомобиля «ВАЗ-21015» не справился с управлением и перевернулся.Автомобиль двигался со стороны утреннего рынка в сторону улицы Владимирской. Автомобиль выехал за пределы проезжей части и перевернулся.
Как сообщили в пресс- службе Найиональной полилии в Донецкой области, сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации ст. 286 ч. 1 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые управляют транспортными средствами).
С начала года на дорогах Донецкой области выявлено 100 нетрезвых водителей.
Источник 0629
Теги: Мариуполь, авария, водитель, Уголовный кодекс
Читайте также:
- Из-за пьянства водителя пострадали четыре человека (ФОТО)
- В Донбассе водители открыли "охоту" на пешеходов: за сутки двое пострадавших
- Милиция ищет водителя, сбившего насмерть ребенка в коляске
- Пьяный водитель протаранил легковушку и скрылся (ФОТО)
- ЧП В Мариуполе: тягач разнес стену
- Пьяный водитель показал гаишникам голые пятки (ФОТО)
- Освобожденная Старогнатовка: аптеки нет, воды нет, отопления нет, работы нет21:45
- На Левобережье Мариуполя в авто перевернулся пьяный мариуполец20:45
- Изменения в начислении пенсий с 1 января18:15
- В Святогорске для детей-сирот закупали продукты по суперзавышенным ценам16:50
- Рева: Для выплат пенсий жителям оккупированного Донбасса ежегодно нужно 30 млрд гривен15:50
- Мариупольским охотникам наконец- то разрешили провести отстрел животных 15:30
- Первая группа участников блокады неподконтрольного Донбасса прибыла на Луганщину, – Семенченко14:50
- В Свято-Покровском храме прихожане соревновались в исполнении колядок и щедривок 13:50
- Установлена причина гибели трех бойцов ВСУ, тела которых передала «ДНР»13:30
- В Мариуполе полицейские спасли от изнасилования сотрудницу кафе12:30
- Освобожденная Старогнатовка: аптеки нет, воды нет, отопления нет, работы нет21:45
- Кравчук: В мое время восстановление ядерного потенциала стоило бы 45 млрд долл., сейчас – все 10021:15
- На Левобережье Мариуполя в авто перевернулся пьяный мариуполец20:45
- Новое подорожание: во сколько украинцам обойдутся блага цивилизации19:10
- Изменения в начислении пенсий с 1 января18:15
- В Лукьяновском СИЗО рассказали, кто отрезал ухо торнадовцу17:50
- Украинцев заставят составлять декларации17:30
- В Святогорске для детей-сирот закупали продукты по суперзавышенным ценам16:50
- Две гражданки РФ попросили статус беженцев в Украине в международном пункте пропуска "Гоптовка"16:30
- Украина вошла в ТОП стран с самыми дорогими сигаретами, алкоголем и наркотиками16:10
- Мотузяник рассказал подробности предстоящей инспекции российских военных частей в Ростовской области14:10
- Секс является лучшим спортом, превышающим по своей полезности занятия в тренажерном зале - ученые07:32
- Зеленые яблоки помогают бороться с преждевременным старением и не только20:46
- Стресс и киви - ученые нашли взаимосвязь19:41
- Хурма не просто фрукт - им можно заменить лекарства22:47
- Ученые выяснили, что может повлиять на пол будущего ребенка22:12
- Вчені назвали основні ознаки раку12:10
- Бег влияет на человеческий мозг - ученые установили взаимосвязь08:56
- Теплая ванна, носки и отказ от гаджетов - ученые назвали условия для хорошего сна для людей среднего возраста07:22
- Эксперты прогнозируют рост цен, курса доллара и количества получающих субсидии19:35
- Кровавая зимняя “рыбалка”: В районе Луганска неизвестные вырезали 20 российских солдат
- В зоне АТО произошел переломный момент в пользу Украины, начинается финальное освобождение Донбасса от российских оккупантов
- Боец АТО рассказал правду об условиях службы в АТО
- В России любовников настигла ужасная смерть в гараже
- Возвращение Донбасса - одно из условий выживания Украины
- Боец из Донецкой области взял в плен 8 боевиков "ДНР" (ВИДЕО)
- О механизмах выплаты пенсий жителям ОРДЛО идут разговоры, а переселенцев будут отслеживать
- Румыния. Еще одна страна, которая уходит в отрыв от Украины
- Россия готовит бойню на Донбассе
- В "ДНР" пытают и убивают владельцев копанок, даже бандиты в шоке