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Архив - Донецкая область

На Левобережье Мариуполя в авто перевернулся пьяный мариуполец

15.01.2017 20:45
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На Левобережье Мариуполя в авто перевернулся пьяный мариуполец

Сегодня около 16 часов по улице Азовстальськой 25-летний нетрезвый водитель автомобиля «ВАЗ-21015» не справился с управлением и перевернулся.Автомобиль двигался со стороны утреннего рынка в сторону улицы Владимирской. Автомобиль выехал за пределы проезжей части и перевернулся.

Как сообщили в пресс- службе Найиональной полилии в Донецкой области, сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации ст. 286 ч. 1 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые управляют транспортными средствами).
С начала года на дорогах Донецкой области выявлено 100 нетрезвых водителей.

Источник 0629



Теги: Мариуполь, авария, водитель, Уголовный кодекс
 
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