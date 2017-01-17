В Мариуполе спецназ полиции ликвидировал "преступную банду"

17.01.2017 09:50

Вчера бойцы батальона особого назначения ГУНП в Донецкой области в рамках тактико-специальных занятий прошли полевое испытание на готовность к выполнению задания по задержанию и обезвреживанию вооруженных преступников на пересеченной местности и в населенном пункте.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.

Тренировка началась с учебных стрельб на открытой местности, а затем спецназовцы полиции области совершили десятикилометровый марш-бросок к условному месту расположения «опасной банды». Задание у полицейских было обезвредить и уничтожить условного противника.

На пути к месту назначения создавались препятствия в виде коварных засад и опасных ловушек. В ходе тренировки группа двинулась к дачному поселку, который им нужно было зачистить от противника. «Бандиты» оказали вооруженное сопротивление, поэтому полицейским пришлось полностью ликвидировать преступников.

Обратно группа возвращалась к месту своей дислокации пешком. По словам командира батальона полиции особого назначения Юрия Голубаня, недостатки во время занятий все же были, но они будут устранены в ходе дальнейших тренировок.

Источник 0629