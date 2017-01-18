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Архив - Донецкая область

СБУ уличила чиновников Донецкой железной дороги в получении «отката»

18.01.2017 19:00
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СБУ уличила чиновников Донецкой железной дороги в получении «отката»

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с руководством филиала «Донецкая железная дорога» разоблачили механизм хищения денег, организованный чиновниками предприятия. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Правоохранители установили, что чиновники среднего звена Донецкой железной дороги внесли недостоверные данные в акты выполненных работ по реконструкции одного из объектов филиала, чем значительно увеличили их объем. Договор был заключен на почти три миллиона гривен. Оперативники СБ Украины выяснили, что чиновники завысили сумму реально выполненных работ на 1,5 миллиона, за что получили "откат" от коммерческой структуры», – отмечается в сообщении.
Открыто уголовное производство по ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Для предотвращения убытков железной дороге, оплата по этому договору приостановлена. Продолжается досудебное следствие.

Источник Донецкие новости



Теги: Донбасс, железная дорога, СБУ, хищение средств
 
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