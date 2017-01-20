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Архив - Донецкая область

В Мариуполе трамвай сошел с рельсов (ФОТО)

20.01.2017 11:41
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В Мариуполе трамвай сошел с рельсов (ФОТО)

Вчера около 15:40 в Мариуполе на улице Мамина-Сибиряка, в районе рынка 232 квартала (посёлок Украина), трамвай сошёл с рельсов и развернулся поперёк дороги.

Об этом 0629 сообщили жители.

По словам мариупольцев, у трамвая прямо на ходу отвалилась какая-то деталь.

На некоторое время движение трамваев было остановлено.

Напомним, что данный трамвай компания Метинвест дарила городу в 2012 году.


Фото: https://www.0629.com.ua/

Теги: Донбасс, Мариуполь, трамвай, рельс
 
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