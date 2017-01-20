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В зоне АТО снова обнаружены российское оружие и боеприпасы (ФОТО)
Служба безопасности Украины в очередной раз обнаружила в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) оружие и боеприпасы российского производства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Как отмечают в СБУ, 13 января диверсионная группа террористов пыталась проникнуть на позиции 92-й отдельной механизированной бригады. Украинские бойцы вовремя обнаружили диверсантов и отбили нападение. Уже во время "зачистки" места боевого столкновения сотрудники СБУ обнаружили автоматическое оружие и гранатомет РПГ-7В, которые террористы оставили после побега.
Кроме того на месте происшествия был обнаружен гранатометный выстрел ОГ-7В (маркировка ОГ-7В 11-2-14) и метательный заряд к нему (маркировка ПГ-7ПМ НБЛ-42 10/12-10 2-14-11). "Эти боеприпасы были разработаны АО "Научно-производственное предприятие "Базальт" (главное оборонное предприятие РФ по созданию и поставкам вооружения и боеприпасов для армии РФ) и приняты на вооружение российской армией в 1999 году", - уточнили в СБУ.
Фото: https://www.facebook.com/SecurSerUkraine
Теги: Россия, Донбасс, СБУ, боеприпасы, АТО
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- В зоне АТО снова обнаружены российское оружие и боеприпасы (ФОТО)10:11
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