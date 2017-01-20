Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В зоне АТО снова обнаружены российское оружие и боеприпасы (ФОТО)

20.01.2017 10:11
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В зоне АТО снова обнаружены российское оружие и боеприпасы (ФОТО)

Служба безопасности Украины в очередной раз обнаружила в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) оружие и боеприпасы российского производства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

 Как отмечают в СБУ, 13 января диверсионная группа террористов пыталась проникнуть на позиции 92-й отдельной механизированной бригады. Украинские бойцы вовремя обнаружили диверсантов и отбили нападение. Уже во время "зачистки" места боевого столкновения сотрудники СБУ обнаружили автоматическое оружие и гранатомет РПГ-7В, которые террористы оставили после побега.

 Кроме того на месте происшествия был обнаружен гранатометный выстрел ОГ-7В (маркировка ОГ-7В 11-2-14) и метательный заряд к нему (маркировка ПГ-7ПМ НБЛ-42 10/12-10 2-14-11). "Эти боеприпасы были разработаны АО "Научно-производственное предприятие "Базальт" (главное оборонное предприятие РФ по созданию и поставкам вооружения и боеприпасов для армии РФ) и приняты на вооружение российской армией в 1999 году", - уточнили в СБУ.


Фото: https://www.facebook.com/SecurSerUkraine

Теги: Россия, Донбасс, СБУ, боеприпасы, АТО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх