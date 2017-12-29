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Вот и обменялись: террористы "пополнили запасы" пленных на Донбассе
За последние недели резко увеличилось количество незаконно удерживаемых террористами "Л/ДНР", прежде всего, за счет гражданского населения. Об этом заявила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко, передает "Интерфакс-Украина".
При этом она подчеркнула, что украинская сторона готова к серьезным компромиссам для продолжения процесса освобождения украинцев, незаконно удерживаемых в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).
"Мы готовы к серьезным компромиссам, чтобы процесс освобождения удерживаемых продолжить. Я пока не буду оперировать цифрами и, тем более, датами, потому что в Минске мы используем списки Службы безопасности Украины, в которых достаточно еще остается пленников", - заявила она.
Как сообщал "Обозреватель", в среду, 27 декабря, прошел первый в 2017 году обмен пленными между Украиной и подконтрольными России террористами так называемых ДНР и ЛНР.
Боевики отдали Украине 73 пленных. Взамен должны были получить 306 человек, но 43 человека отказались ехать на оккупированные территории.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, СБУ, Верховная Рада, ДНР, ЛНР, боевики, Минские договоренности, пленные
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