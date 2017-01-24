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"Настал период продаж дерьма по цене героина" - Фашик Донецкий рассказал о дефиците и качестве товаров в оккупированном Донецке
"Об оккупированном Донецке ватные СМИ рассказывают во всю, мол все есть, хоть ... жуй. Только пропагандисты рф как обычно духовно врут. Я сейчас немножко потыкаю русских котят мордочками в дерьмо, ибо как житель оккупированного города, вижу все как есть и без прикрас", - пишет блогер с ником Фашик Донецкий на "Обозревателе".
Сигареты. Честно, может в традициях ростовов-воронежей-екатеринбургов и тп жоп мира принято курить бурьяны, сено, ромашку или сорняки, но в городе, который принимал Евро-2012, принято курить нормальный табак, а не херь. Русские сигареты - это треш из треша, воняет так, что комары дохнут на лету в радиусе 5 м от воняющего, то есть от курящего. Пачка сигарет Украинского производства стоит в среднем 75-85 фублей или 37-43 грн за пачку. Учитывая, что пенсия на оккупированых в 2100 фублей, то пенсионеры могут позволить себе курить или бурьяны местного, донецкого производства, или фуфло производства рф, ибо цена их в 4-5 раз ниже - 15-20 фублев.
Но сигареты Нормального качества нужно еще и найти в Донецке, ибо не везде они в продаже есть. Также нужно быть обеспеченным человеком, ибо сигареты за 75-85 фублев - это реально дорого для обычного жителя. СССР 2.0 в действии: большинство людей покупает нормальные сигареты из- под полы у своего продавца, совсем как в старые времена совка. Напомню шлюхским, что строить подобную херь типа ссср нужно в своих родных е*енях, а не лезть с пропитыми мордами в Крым-Осетию-Абхазию-Донбасс.
Может в где-то в жопе мира, а-ля анапе или краснодаре нормально, что вектор-энергомаш и т.п херь - это профессиональный инструмент, но в цивилизованном мире нормальный инструмент - это как минимум Бош, Макита, Хилти. Но на оккупированные ж можно впаривать всю ху*ню из рф и нехило заработать, ибо конкуренции особо нету, а значит быдло купит по любой цене любое фуфло. Чувствуете запах духовности?
Пока котята пытаются доказать,что жигули явно круче мерседеса, я продолжу процедуры окунания в говно ватных пропагандистов .
Каждая дончанка знает, что русский товар не может в принципе быть хорошего качества. Да и не престижно пользоваться всяким косметическим фуфлом.
Шампуни, маски для волос, бальзамы для волос производства рф - унылое говно.
Кремы, пилинги, маски для лица производства рф - качества а-ля плинтус. Для иркутска может и нормально ходить с опухшим боярышникоприемником, но не для Донецка.
Декоративная косметика производства рф: помады, румяны, тени, пудры - качества а-ля говно. Но для россии такое в принципе сойдет, у них мария захарова секси-леди.
Средства женской гигиены производства рф - лютый наждак по отзывам дончанок. Теперь понятно, почему в рф рождаются моторолы и т. п. шваль.
Лекарства. Тут все очень просто: качественные лекарства - Украинские, фуфло - производства рф. Что в ампуле-таблетке-уколе, если произведена продукция в рф, не знает никто. Качественная продукция из лекарств - только Украинская, она лечит. Фуфло из рф - стоит дешево, но эффективность от этих лекарств - лотерея для того, кто их принимает. Цена на Украинские лекарства выше в 3-5 раз по сравнению с продукцией рф. Но качественную продукцию еще нужно найти или заказать, шобы тебе привезли и по*уй, что деньги у тебя имеются . Дрочащим на ссср россиянам, хочу пожелать лечиться продукцией рф до конца жизни.
Лечиться в Донецке дорого, поэтому качественная рыба тоже стоит дорого, поэтому переплатишь в 3-4 раза по сравнению с ценами Хунты. Не отравишься только если имеешь своего проверенного продавца. Все духовно, хули.
Детское питание. Детей обмануть сложно. Маленькие организмы четко чувствуют, что им дают: бутор или кормят нормальными смесями. Бутор возят из страны ватного солнца, стоит эта вся херь на порядок дешевле, чем продукция Гейропы. Но почему-то молодые организмы в диком а*уе от каш со вкусом щебенки, у детей расстройства от русских каш и смесей, сыпи на теле, аллергии, на донецких сайтах и форумах полно просьб обменять или купить качественную продукцию для малышей, то есть швейцарскую или немецкую, ибо это дефицит. А если таковая, европейская продукция, есть в продаже, то стоит по в 3-4 раза дороже. Короче, за молодое поколение шлюхских я спокоен - эти точно бензин смогут пить и не закусывать.
Электрофурнитура: вилки, розетки, выключатели. Купить Legrand сейчас не реально. Можно купить типа белорусские розетки из гнилой жести с гальванированием под латунь. На радиорынке Маяк можно купить качесвенные запчасти, только надо подождать за углом, пока продавец вынесет под полой из подсобки заветный модуль для замены дисплея+тачскрина, потому что укрывает прибыль от налоговой орков. Половина торговых точек на радиорынке Маяк просто закрыта, часть работает по звонку. То есть: качественной электрофурнитуры просто нету в свободной продаже, ибо из рф везут всякий хлам. Не хлам - стоит дорого и продается чисто своим и втихаря. Шлюхские наверное сейчас получили нереальный оргазм, ибо совок таки вернулся - из-под прилавка покупать -это так мило, ага.
А сейчас у котят встанет шерсть дыбом, ибо позарюсь на святое.
Пиво. Пиво производства рф - это лютый бутор. Да, я понимаю, что в стране, где пьют антифризы и боярышник, невкусного пива не бывает. Но в бывшем европейском городе привыкли пить нормальное пиво, а не желтую херь в бутылках. Беларусское пиво - такая же херь, как и пиво из рф, тоже лютый бутор. Как можно сделать брендовое пиво в брендовых бутылках на брендовом оборудовании со вкусом мочи - знают только шлюхские, ибо абсолютно любое пиво из рф в Донецке разительно отличается по вкусу от оригинала. Качественное пиво - это лютый дефицит в Донецке. Спасибо шлюхским за то, что завод Сармат закрыли, ибо приперлось быдло защищать русскоговорящих от американцев. Напомню, бухающим стекломой россиянам, что пиво и шмурдяк - это разные вещи.
Короче, завидуйте. В Донецке с приходом оккупантов настал период продаж говна по цене героина и дефицита. Чортвамбрат, россияне.
Фото: finance.bigmir.net/
Теги: Донецк, Донбасс, цена, фашизм, дефицит, товары для авто, блогер
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