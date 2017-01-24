"Настал период продаж дерьма по цене героина" - Фашик Донецкий рассказал о дефиците и качестве товаров в оккупированном Донецке

24.01.2017 22:31

"Об оккупированном Донецке ватные СМИ рассказывают во всю, мол все есть, хоть ... жуй. Только пропагандисты рф как обычно духовно врут. Я сейчас немножко потыкаю русских котят мордочками в дерьмо, ибо как житель оккупированного города, вижу все как есть и без прикрас", - пишет блогер с ником Фашик Донецкий на "Обозревателе".

Сигареты. Честно, может в традициях ростовов-воронежей-екатеринбургов и тп жоп мира принято курить бурьяны, сено, ромашку или сорняки, но в городе, который принимал Евро-2012, принято курить нормальный табак, а не херь. Русские сигареты - это треш из треша, воняет так, что комары дохнут на лету в радиусе 5 м от воняющего, то есть от курящего. Пачка сигарет Украинского производства стоит в среднем 75-85 фублей или 37-43 грн за пачку. Учитывая, что пенсия на оккупированых в 2100 фублей, то пенсионеры могут позволить себе курить или бурьяны местного, донецкого производства, или фуфло производства рф, ибо цена их в 4-5 раз ниже - 15-20 фублев.

Но сигареты Нормального качества нужно еще и найти в Донецке, ибо не везде они в продаже есть. Также нужно быть обеспеченным человеком, ибо сигареты за 75-85 фублев - это реально дорого для обычного жителя. СССР 2.0 в действии: большинство людей покупает нормальные сигареты из- под полы у своего продавца, совсем как в старые времена совка. Напомню шлюхским, что строить подобную херь типа ссср нужно в своих родных е*енях, а не лезть с пропитыми мордами в Крым-Осетию-Абхазию-Донбасс.

Электроинструмент. Учитывая то, что благодаря шлюхским 80% жителей Донецка отличают залп 82 мм миномета от 120 мм миномета, залп из сау от залпа из танка, то разрушения есть и будут, а значит будет нужно это все ремонтировать. Вопрос только, чем ремонтировать. Шлюхские везут в Донецк электроинструмент типа собственного производства, собранного в Китае. Качество такого инструмента- унылое говно. Но цена - выше, чем у брендовой продукции.

Может в где-то в жопе мира, а-ля анапе или краснодаре нормально, что вектор-энергомаш и т.п херь - это профессиональный инструмент, но в цивилизованном мире нормальный инструмент - это как минимум Бош, Макита, Хилти. Но на оккупированные ж можно впаривать всю ху*ню из рф и нехило заработать, ибо конкуренции особо нету, а значит быдло купит по любой цене любое фуфло. Чувствуете запах духовности?

Пока котята пытаются доказать,что жигули явно круче мерседеса, я продолжу процедуры окунания в говно ватных пропагандистов .

Косметика и средства личной гигиены - это отдельный .... Да, может в шлюхском мире быть замарашкой модно, ибо бакланы под боярышниками один х*р ничего не видят. Но, в бывшем европейском городе, люди привыкли к качественной продукции, а не к лореаль-фуфлыж. По косметике я сейчас танком проедусь, котятам приготовиться.

Каждая дончанка знает, что русский товар не может в принципе быть хорошего качества. Да и не престижно пользоваться всяким косметическим фуфлом.

Шампуни, маски для волос, бальзамы для волос производства рф - унылое говно.

Кремы, пилинги, маски для лица производства рф - качества а-ля плинтус. Для иркутска может и нормально ходить с опухшим боярышникоприемником, но не для Донецка.

Декоративная косметика производства рф: помады, румяны, тени, пудры - качества а-ля говно. Но для россии такое в принципе сойдет, у них мария захарова секси-леди.

Средства женской гигиены производства рф - лютый наждак по отзывам дончанок. Теперь понятно, почему в рф рождаются моторолы и т. п. шваль.

Профессиональная косметика в Донецк не едет, а едет всякий шлак типа ТМ Ворожея, Чистая линия и т.д. В Лореале сейчас паника, если кто не в курсе, Ворожея атакует. В среднем переплата за качественную, не русскую косметику - 50% от реальной цены. Качественная - это итальянская, французская, американская, но точно не русская косметика. Быть замарашкой в бывшем европейском городе не привыкли, может в воронежах макияж а-ля -ясбодуна- это круто, но, в Донецке за хлебом девушки никогда не ходили не ухоженные. До прихода шлюхских и шлюхского мира. Теперь приходится покупать дефицитную косметику через пятые руки и ждать пока привезут . Ссср 2.0 в 2017 году рулит. Спасибо уродам из рф.

Автозапчасти. Визуально - есть все и абсолютно все. Но шлюхские - это таки уникальный народ: одинаковая запчасть к авто производства рф, по сравнению с привезенной из оккупированной Америкой Украины, проигрывает в качестве со счетом 0:7. Загадочная рюцкая душа явно проигрывает рюцким загадочным рукам: как можно делать и чем можно делать такое фуфло знают только в рф. 90% автозапчастей из рф, которые продаются в Донецке - шлак подвального производства. Да,есть довольно хорошие запчасти к авто из рф, но переплачивать в 2-4 раза неохота никому да и не за что, поэтому люди покупают хлам. Качественные запчасти нужно заказывать и ждать, чтобы тебе привезли и по*уй, что у тебя есть деньги. Духовность рулит одним словом.

Лекарства. Тут все очень просто: качественные лекарства - Украинские, фуфло - производства рф. Что в ампуле-таблетке-уколе, если произведена продукция в рф, не знает никто. Качественная продукция из лекарств - только Украинская, она лечит. Фуфло из рф - стоит дешево, но эффективность от этих лекарств - лотерея для того, кто их принимает. Цена на Украинские лекарства выше в 3-5 раз по сравнению с продукцией рф. Но качественную продукцию еще нужно найти или заказать, шобы тебе привезли и по*уй, что деньги у тебя имеются . Дрочащим на ссср россиянам, хочу пожелать лечиться продукцией рф до конца жизни.

Рыба. Необходимая в зимний период, свежая рыба, на рынке по марсианским ценам. И то, только лобатый и садковый карп. В Варусе и Амсторе продают тупо тухляк и типа "свежую", обложеную льдом рыбу и сельдь. Тухляк, если купить и приготовить, то получишь на 200% тяжелейшее отравление.

Лечиться в Донецке дорого, поэтому качественная рыба тоже стоит дорого, поэтому переплатишь в 3-4 раза по сравнению с ценами Хунты. Не отравишься только если имеешь своего проверенного продавца. Все духовно, хули.

Детское питание. Детей обмануть сложно. Маленькие организмы четко чувствуют, что им дают: бутор или кормят нормальными смесями. Бутор возят из страны ватного солнца, стоит эта вся херь на порядок дешевле, чем продукция Гейропы. Но почему-то молодые организмы в диком а*уе от каш со вкусом щебенки, у детей расстройства от русских каш и смесей, сыпи на теле, аллергии, на донецких сайтах и форумах полно просьб обменять или купить качественную продукцию для малышей, то есть швейцарскую или немецкую, ибо это дефицит. А если таковая, европейская продукция, есть в продаже, то стоит по в 3-4 раза дороже. Короче, за молодое поколение шлюхских я спокоен - эти точно бензин смогут пить и не закусывать.

Быттехника. Донецк завален быттехникой производства рф, сделаной в Китае. Чайники Бош, Филлипс -это фуфло, тм василиса рулит. Качество и цена продукции тм сатурн, сеnter - как у жигулей. Пылесосы Самсунг - прошлый век, шлюхские везут сюды свое фуфло и продают по цене брендовой техники. Качественную продукцию купить можно, но ты или переплатишь минимум на 50%, или купишь фуфло из рф, ибо денег у тебя особо нету, тебя ж асвабадил быдлос из рашкостана.

Электрофурнитура: вилки, розетки, выключатели. Купить Legrand сейчас не реально. Можно купить типа белорусские розетки из гнилой жести с гальванированием под латунь. На радиорынке Маяк можно купить качесвенные запчасти, только надо подождать за углом, пока продавец вынесет под полой из подсобки заветный модуль для замены дисплея+тачскрина, потому что укрывает прибыль от налоговой орков. Половина торговых точек на радиорынке Маяк просто закрыта, часть работает по звонку. То есть: качественной электрофурнитуры просто нету в свободной продаже, ибо из рф везут всякий хлам. Не хлам - стоит дорого и продается чисто своим и втихаря. Шлюхские наверное сейчас получили нереальный оргазм, ибо совок таки вернулся - из-под прилавка покупать -это так мило, ага.

А сейчас у котят встанет шерсть дыбом, ибо позарюсь на святое.

Пиво. Пиво производства рф - это лютый бутор. Да, я понимаю, что в стране, где пьют антифризы и боярышник, невкусного пива не бывает. Но в бывшем европейском городе привыкли пить нормальное пиво, а не желтую херь в бутылках. Беларусское пиво - такая же херь, как и пиво из рф, тоже лютый бутор. Как можно сделать брендовое пиво в брендовых бутылках на брендовом оборудовании со вкусом мочи - знают только шлюхские, ибо абсолютно любое пиво из рф в Донецке разительно отличается по вкусу от оригинала. Качественное пиво - это лютый дефицит в Донецке. Спасибо шлюхским за то, что завод Сармат закрыли, ибо приперлось быдло защищать русскоговорящих от американцев. Напомню, бухающим стекломой россиянам, что пиво и шмурдяк - это разные вещи.

Короче, завидуйте. В Донецке с приходом оккупантов настал период продаж говна по цене героина и дефицита. Чортвамбрат, россияне.