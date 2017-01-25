В оккупированном Донецке мужчина стрелял из пистолета по автомобилю

25.01.2017 17:49

Житель оккупированного Донецка открыл огонь из пистолета по автомобилю. Об этом в действующую на подконтрольной боевикам территории "полицию" сообщила его жена, передает пресс-служба так называемого "МВД" "ДНР".



"В дежурную часть Ленинского РО поступило сообщение от жены злоумышленника о том, что её супруг стреляет из пистолета по автомобилю", - говорится в сообщении.



В итоге у мужчины обнаружили и изъяли боевую гранату, пистолет Макарова, а также патроны различного калибра. Сам он утверждает, что оружие и боеприпасы "ему подарили".