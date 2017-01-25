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За минувшие сутки боевики 55 раз открывали огонь в зоне АТО, ранен украинский военный
Штаб АТО на своей странице в facebook сообщает информацию о ситуации на Донбасском фронте.
На Мариупольском направлении из гранатометов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска обстреливали Талаковку, Водяное, Широкино, Лебединское, Новотроицкое, Гнутовое, Красногоровку, Новогригорьевку и Павлополь. По Широкиному, Гнутовому и Лебединскому били снайперы.
На Луганском направлении из 122-мм артиллерии и 120-мм минометов боевики обстреливали Новозвановку и Троицкое. Из 82-мм минометов они также били по Богуславкому. Троицкое накрывали огнем гранатометов и стрелкового оружия.
На Донецком направлении из 120-мм минометов боевики обстреляли Невельское. Из 82-мм минометов они били по Авдеевке. Из гранатометов и стрелкового оружия по Луганскому, Зайцевому, Камянке и Авдеевке.
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, война, боевики, обстрелы
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