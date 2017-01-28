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ОБСЕ призывает прекратить насилие на Донбассе и отмечает рост числа жертв среди мирного населения
Специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуацию на Донбасе Мартин Сайдик выразил обеспокоенность ростом числа жертв среди мирного населения из-за боевых действий на Донбассе, передает радио "Свобода".
"В отчетах Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ подтверждаются факты гибели как минимум шести гражданских лиц по обе стороны линии конфликта на протяжении последних двух недель. Как минимум три жертвы погибли во время обстрелов, другие, скорее всего, подорвались на мине. Также, много гражданских были ранены, среди них – трехлетний мальчик", - процитировало издание заявление Сайдика.
Специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе призвал все стороны конфликта сделать все возможное для того, чтобы остановить насилие.
Напомним, что по состоянию на октябрь 2016 года с начала вооруженного конфликта на Донбассе погибли 68 детей, 152 ребенка получили ранения. Кроме того, из-за конфликта на Донбассе и аннексии Крыма 260 тыс. детей покинули свои дома.
Фото: www.interfax.ru/
Теги: Донбасс, война, жертвы, ОБСЕ
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