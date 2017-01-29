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Архив - Донецкая область

Активисты блокады Донбасса грозят разрушить железную дорогу

29.01.2017 21:45
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Активисты блокады Донбасса грозят разрушить железную дорогу

В случае разгона активистов блокады Донбасса украинскими силовиками, первые грозят перейти к партизанским методам и уничтожить железную дорогу

Об этом пишет Politeka по информации «Штаба блокады торговли с оккупантом» в facebook.  

«В случае сценария силового разгона протестующих, он (Штаб – ред.) будет вынужден перейти к партизанским методам борьбы против российской оккупации и физическому уничтожению магистралей, по которым идет финансирование терроризма и торговли на крови», — говорится в сообщении.

Штаб призывает возможных участников силовой акции по разгону активистов ознакомиться с положениями статьи УК Украины «Государственная измена» и понятием «преступный приказ».

«Штаб призывает патриотов Украины поддержать усилия Ветеранов Войны за Независимость по сохранению украинской государственности и суверенитета», — говорится в сообщении.

Как писала Politeka, появилась информация, что украинские силовики готовят штурм блокадников на Донбассе. 

 



Теги: Донбасс, железная дорога
 
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