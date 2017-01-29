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На факельном марше на Донбассе прогремел взрыв
В воскресенье, 29 января, в Славянске во время факельного шествия в память о Героях Крут прогремел взрыв
Об Politeka стало известно из сообщения издания «Новости Донбасса».
Неизвестные бросили взрывпакет во дворе центральной больницы. Взрывной волной выбило окна по улице Шевченко.
Как отмечается в сообщении, пострадавших нет.
Отметим, что сегодня в Киеве, 29 января, состоится факельный марш в память о героях Крут.
Напомним, 29 января 1918 года на железнодорожной станции «Круты», в 130 км к северо-востоку от Киева, состоялся бой между четырехтысячной большевистской армией Михаила Муравьева и отрядом из киевских студентов и бойцов свободного казачества, который насчитывал около 400 воинов.
Бой длился пять часов. В плен были захвачены и затем расстреляны 28 юношей. Ценой своей жизни они остановили наступление врага на два дня.
Теги: Донбасс, Славянск, взрыв, факел
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