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Архив - Донецкая область

На факельном марше на Донбассе прогремел взрыв

29.01.2017 20:40
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На факельном марше на Донбассе прогремел взрыв

В воскресенье, 29 января, в Славянске во время факельного шествия в память о Героях Крут прогремел взрыв

Об Politeka стало известно из сообщения издания «Новости Донбасса».

Неизвестные бросили взрывпакет во дворе центральной больницы. Взрывной волной выбило окна по улице Шевченко.

Как отмечается в сообщении, пострадавших нет.

Отметим,  что сегодня в Киеве, 29 января, состоится факельный марш в память о героях Крут.

Напомним, 29 января 1918 года на железнодорожной станции «Круты», в 130 км к северо-востоку от Киева, состоялся бой между четырехтысячной большевистской армией Михаила Муравьева и отрядом из киевских студентов и бойцов свободного казачества, который насчитывал около 400 воинов.

Бой длился пять часов. В плен были захвачены и затем расстреляны 28 юношей. Ценой своей жизни они остановили наступление врага на два дня.

 



Теги: Донбасс, Славянск, взрыв, факел
 
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