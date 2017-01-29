Смертоносная находка в Авдеевке: полиция оцепила центр города

29.01.2017 13:23

В центре Авдеевки Донецкой области местные жители обнаружили неразорвавшийся снаряд

Об этом пишет Politeka со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Донецкой области.

Сегодня утром, 29 января, в центре Авдеевки люди обнаружили неразорвавшийся снаряд, который застрял в асфальте рядом с многоэтажным домом.

«Следственно-оперативная группа выехала по указанному адресу. До прибытия саперного подразделения работники полиции взяли в окружение опасное место, чтобы не допустить травм и гибели мирного населения», – пояснили в полиции.

Напомним, в результате взрыва газового баллона в селе Слобожанское Харьковской области 28 января получили ранения 5 человек.

Сообщается, что в результате ЧП пострадала женщина 1993 г.р., которую выбросило взрывной волной с балкона 5-го этажа.