Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Смертоносная находка в Авдеевке: полиция оцепила центр города

29.01.2017 13:23
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Смертоносная находка в Авдеевке: полиция оцепила центр города

В центре Авдеевки Донецкой области местные жители обнаружили неразорвавшийся снаряд

Об этом пишет Politeka со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Донецкой области.

Сегодня утром, 29 января, в центре Авдеевки люди обнаружили неразорвавшийся снаряд, который застрял в асфальте рядом с многоэтажным домом.

«Следственно-оперативная группа выехала по указанному адресу. До прибытия саперного подразделения работники полиции взяли в окружение опасное место, чтобы не допустить травм и гибели мирного населения», – пояснили в полиции.

Напомним, в результате взрыва газового баллона в селе Слобожанское Харьковской области 28 января получили ранения 5 человек.

Сообщается, что в результате ЧП пострадала женщина 1993 г.р., которую выбросило взрывной волной с балкона 5-го этажа.



Теги: Донбасс, Авдеевка, полиция
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх