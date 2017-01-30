Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Глава МИД Королевства Дания посетит Мариуполь

30.01.2017 17:05
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Глава МИД Королевства Дания посетит Мариуполь

Министр иностранных дел Королевства Дания Андерс Самуэльсен посетит Мариуполь 31 января, - сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации. 

В поездке Андерса Самуэльсена будет сопровождать глава МИД Украины Павел Климкин. 

Отмечается, что визит Самуэльсена в Украину 30-31 января "будет способствовать углублению украино-датского политического диалога и определит новые направления дальнейшего двустороннего сотрудничества, в т.ч. в контексте привлечения помощи Дании для реализации системных реформ в нашем государстве". 

"Важной составляющей программы визита должна стать совместная поездка глав украинского и датского внешнеполитических ведомств в Мариуполь, в т.ч. с целью получения актуальной информации о ситуации в районе проведения АТО, состоянии имплементации Минских договоренностей, масштабах российской агрессии против Украины", - говорится в сообщении. 

По данным пресс-службы Мариупольского горсовета, министры выедут на линию разграничения с представителями ОБСЕ, UNHCR / ICRC / DRC. 

 

Источник:  ostro.org



Теги: Донбасс, Дания, Мариуполь
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх