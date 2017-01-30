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Глава МИД Королевства Дания посетит Мариуполь
Министр иностранных дел Королевства Дания Андерс Самуэльсен посетит Мариуполь 31 января, - сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.
В поездке Андерса Самуэльсена будет сопровождать глава МИД Украины Павел Климкин.
Отмечается, что визит Самуэльсена в Украину 30-31 января "будет способствовать углублению украино-датского политического диалога и определит новые направления дальнейшего двустороннего сотрудничества, в т.ч. в контексте привлечения помощи Дании для реализации системных реформ в нашем государстве".
"Важной составляющей программы визита должна стать совместная поездка глав украинского и датского внешнеполитических ведомств в Мариуполь, в т.ч. с целью получения актуальной информации о ситуации в районе проведения АТО, состоянии имплементации Минских договоренностей, масштабах российской агрессии против Украины", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы Мариупольского горсовета, министры выедут на линию разграничения с представителями ОБСЕ, UNHCR / ICRC / DRC.
Источник: ostro.org
Теги: Донбасс, Дания, Мариуполь
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