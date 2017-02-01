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Травматологический диспансер Донецка освободили под раненых боевиков, 80 мест уже заняты - блогер
Впервые с февраля 2015 года половина всего коечного фонда областного травматологического диспансера - 200 коек зарезервированы для раненых боевиков, минимум 80 - уже заняты.
Об этом пишет известный блогер, врач из Енакиево Александр Чернов.
"Оккупированный Донецк, областной травматологический диспансер:
впервые с февраля 2015 года - аж 200 коек (фактически половина всего коечного фонда) зарезервированы для раненых орков! Минимум 80 - уже заняты.Только в стенах диспансера (стационар+приемник) за 4 дня почили 10+ воинов врага.
Есть кровавые приятности и из моего родного Енакиево:
в ГБ№1 (бывшая ГБ№7) - уже вторую ночь - через ночь свежие поступления из-за Углегорска: ночью 4 раненых врага и 2 трупа!
Не исключено, что уже с сегодняшнего дня все плановые операции по хирургиям-травматологиям будут отменены "до особого распоряжения": больница перейдет в формат преимущественного оркогоспиталя..." - пишет Чернов.
Фото: dn.vgorode.ua/
Теги: Донецк, Донбасс, больница, боевики, раненые
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- Морги Донецка забиты трупами боевиков и российских "ихтамнетов"- разведка10:48
- Травматологический диспансер Донецка освободили под раненых боевиков, 80 мест уже заняты - блогер10:46
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- Сегодня российские оккупанты возобновили обстрелы позиций ВСУ на всех направлениях фронта10:02
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