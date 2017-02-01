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Травматологический диспансер Донецка освободили под раненых боевиков, 80 мест уже заняты - блогер

01.02.2017 10:46
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Травматологический диспансер Донецка освободили под раненых боевиков, 80 мест уже заняты - блогер

Впервые с февраля 2015 года половина всего коечного фонда областного травматологического диспансера -  200 коек зарезервированы для раненых боевиков, минимум 80 - уже заняты.

Об этом пишет известный блогер, врач из Енакиево Александр Чернов.

"Оккупированный Донецк, областной травматологический диспансер: 
впервые с февраля 2015 года - аж 200 коек (фактически половина всего коечного фонда) зарезервированы для раненых орков! Минимум 80 - уже заняты.Только в стенах диспансера (стационар+приемник) за 4 дня почили 10+ воинов врага.

Есть кровавые приятности и из моего родного Енакиево:
в ГБ№1 (бывшая ГБ№7) - уже вторую ночь - через ночь свежие поступления из-за Углегорска: ночью 4 раненых врага и 2 трупа!
Не исключено, что уже с сегодняшнего дня все плановые операции по хирургиям-травматологиям будут отменены "до особого распоряжения": больница перейдет в формат преимущественного оркогоспиталя..." - пишет Чернов.


Фото: dn.vgorode.ua/

Теги: Донецк, Донбасс, больница, боевики, раненые
 
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