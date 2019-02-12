В больницу в Донецке привезли большое количество боевиков «ДНР»

12.02.2019 14:18

Во временно оккупированном Донецке в одну из больниц привезли много боевиков «ДНР», которые постоянно, «на почве стресса» употребляют алкоголь.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированном Донецке в одну из больниц привезли большое количество боевиков «ДНР». Примечательно, что все боевики не имеют видимых ранений или заболеваний, но все находятся в состоянии «нервов», поэтому практически все злоупотребляют спиртным, в качестве «лекарства». Кроме того, дончане рассказывают, что боевики массово спиваются.

Вот что рассказывают опроисходящем дончане в соцсетях:

«FB «В горбольнице #5, что на Гвардейке полно вояк. Врачи жалуются, что вояки постоянно бухают. Говорят, что их привезли с аэропорта»,

«Раненные или больные?»,

«Дурные»,

«Это у них от нервов»,

«Уже третий сосед на моей улице спивается. всегда приличными ходили, теперь превращаются в в каких то шаромыг… Одно радует — они все безнадёжные ватники) укропчики куда лучше держатся».