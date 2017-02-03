Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

СБУ обнародовала запись телефонного разговора "высших чинов ДНР" об обстрелах Авдеевки и тактике боевиков (ВИДЕО)

03.02.2017 20:04
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
СБУ обнародовала запись телефонного разговора "высших чинов ДНР" об обстрелах Авдеевки и тактике боевиков (ВИДЕО)

СБУ обнародовала телефонные разговоры бывшего председателя т.н. народного совета "ДНР" Андрея Пургина и депутата фейкового народного совет "ДНР" Татьяны Дворядкиной, сообщает сайт zn.ua.

Телефонный разговор подтверждает, что российские войска ведут обстрелы Авдеевки из жилых кварталов Донецка. "Перехваченные разговоры легализованы следствием и будут приобщены к уголовному делу о создании террористической организации "ДНР", - говорится в сообщении СБУ. Разговор содержит ненормативную лексику (по критериям цивилизованных людей).


Фото: https://bfm74.ru

Теги: Донбасс, депутат, разговор, СБУ, Андрей Kishe
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх