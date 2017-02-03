СБУ обнародовала запись телефонного разговора "высших чинов ДНР" об обстрелах Авдеевки и тактике боевиков (ВИДЕО)

03.02.2017 20:04

СБУ обнародовала телефонные разговоры бывшего председателя т.н. народного совета "ДНР" Андрея Пургина и депутата фейкового народного совет "ДНР" Татьяны Дворядкиной, сообщает сайт zn.ua.

Телефонный разговор подтверждает, что российские войска ведут обстрелы Авдеевки из жилых кварталов Донецка. "Перехваченные разговоры легализованы следствием и будут приобщены к уголовному делу о создании террористической организации "ДНР", - говорится в сообщении СБУ. Разговор содержит ненормативную лексику (по критериям цивилизованных людей).