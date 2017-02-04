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«Привет, Чита! Привет, Улан-удэ!" - "защитники" Донбасса, только неизвестно от кого (ВИДЕО, 18+)

04.02.2017 16:24
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«Привет, Чита! Привет, Улан-удэ!" - "защитники" Донбасса, только неизвестно от кого (ВИДЕО, 18+)

Это видео годичной давности, но оно актуально и сейчас: много тяжелой техники, похожие лица. Житель оккупированной Горловки заснял путинских "трактористов и шахтеров", воюющих на Донбассе. География этих защитников правда довольна широка, намного шире донецких степей. Вообщим "от Москвы до самых до окраин...".

Это Горловка, пр.Ленина, "восставшие шахтеры и трактористы".

А это видео подтверждение тому. что они продолжают "защищать" Донбасс.



Фото: asiarussia.ru/

Теги: Россия, Донбасс, Горловка, военные, защита, русский
 
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