«Привет, Чита! Привет, Улан-удэ!" - "защитники" Донбасса, только неизвестно от кого (ВИДЕО, 18+)

04.02.2017 16:24

Это видео годичной давности, но оно актуально и сейчас: много тяжелой техники, похожие лица. Житель оккупированной Горловки заснял путинских "трактористов и шахтеров", воюющих на Донбассе. География этих защитников правда довольна широка, намного шире донецких степей. Вообщим "от Москвы до самых до окраин...".

Это Горловка, пр.Ленина, "восставшие шахтеры и трактористы".

А это видео подтверждение тому. что они продолжают "защищать" Донбасс.



