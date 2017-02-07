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Архив - Донецкая область

СБУ задержала очередного информатора боевиков, действовавшего в Бахмутском районе

07.02.2017 19:42
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СБУ задержала очередного информатора боевиков, действовавшего в Бахмутском районе

Информатора террористической организации "ДНР", действовавшего в Бахмутском районе Донетчины, разоблачила Служба безопасности Украины.

Сообщник боевиков собирал в районе Светлодарской дуги данные о численности украинских подразделений, места их дислокации и перемещения боевой техники. Потом передавал информацию боевикам. Они использовали ее для обстрелов украинских военных и мирных граждан.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

 


Фото: www.prostir.ua/

Теги: Донбасс, СБУ, ДНР, информатор, Бахмутский район
 
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