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СБУ задержала очередного информатора боевиков, действовавшего в Бахмутском районе
07.02.2017 19:42
Информатора террористической организации "ДНР", действовавшего в Бахмутском районе Донетчины, разоблачила Служба безопасности Украины.
Сообщник боевиков собирал в районе Светлодарской дуги данные о численности украинских подразделений, места их дислокации и перемещения боевой техники. Потом передавал информацию боевикам. Они использовали ее для обстрелов украинских военных и мирных граждан.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.
Фото: www.prostir.ua/
Теги: Донбасс, СБУ, ДНР, информатор, Бахмутский район
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